Netflix presentó el tráiler de la serie sobre Robbie Williams

Netflix presentó un nuevo tráiler de su próxima serie documental sobre Robbie Williams.

Dirigida por Joe Pearlman (Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now), la serie de cuatro partes presenta imágenes de archivo nunca antes vistas que abarcan los 30 años de carrera del cantante, desde sus orígenes como miembro de Take That hasta su gran éxito como solista.

La serie está producida por Ridley Scott Associates y el director Asif Kapadia, mejor conocido por dirigir documentales sobre Ayrton Senna y Amy Winehouse.

Esta producción se describe como un “examen en profundidad y sin filtros de un icono mundial y un artista nato que tuvo que sortear los altibajos de estar en el candelero durante más de 30 años”.

Dicha fílmica englobará la fuerte crítica a la que se enfrentó Williams, además de los halagos y la adicción, las rupturas profesionales y personales, los reencuentros, la recuperación y el impacto que han tenido en su salud mental.

En el tráiler, Williams dice: “Lo que me destruiría también me ha hecho exitoso. Tocar el fuego, empujar cuando dice tirar y mira si puedo vivir”.

Los cuatro episodios se lanzarán en Netflix el 8 de noviembre de 2023.