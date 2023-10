Norberto Marcos fue a un espectáculo con una mujer y comenzaron los rumores

Buenos Aires. Este sábado, una semana después de que su ex, Fátima Florez, oficializara su nueva pareja con Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand, Norberto Marcos fue sorprendido por los paparazzis en el recital de Cristian Fontán junto a una mujer, en lo que fue su primera salida nocturna post separación. Y todos comenzaron a hablar de un nuevo romance. La joven en cuestión se llama Vicky, es bailarina y, por lo que se vio, tiene una relación muy cercana con el productor. Pero, según lo que le explicó él en exclusiva a Teleshow, estaría muy lejos de tratarse de su nueva novia.

“Absolutamente nada que ver. Fui a ver a un artista porque esta chica, con la que yo estaba, es amiga de él y me invitó. En realidad, ella quería que yo lo viera para ver la posibilidad de producir algo con él. Pero ella es la mujer de un amigo mío que falleció hace poco tiempo. Así que no es mi pareja, todo lo contrario. Es una amiga y nada más que eso. De hecho, yo estaba con dos amigos más, así que éramos cuatro en el grupo. Pero bueno, lógicamente, la noticia sería que yo estuviera con alguien. Y yo no estoy con nadie”, relató el ex mánager de Las Primas.

A mediados de marzo de este año, se confirmaba la inesperada noticia de la separación de Fátima y Norberto después de más de veinte años de relación. La humorista y el productor habían conformado una de las parejas más sólidas de la farándula argentina y no solo estaban unidos por los sentimientos, sino también por la profesión. Es que, si bien el talento de ella siempre fue innegable, también es cierto que él fue el sostén que le permitió forjar una carrera y consagrarse como la humorista número uno del país. Y los dos juntos conformaban un equipo. Sin embargo, el tiempo y los roces laborales terminaron desgastando el amor. Y, aunque intentaron un acercamiento a principios de julio, cuando ambos se reencontraron en la habitación de un hotel de Montevideo, Uruguay, la pareja naufragó.

A los pocos días, Fátima comenzó su noviazgo con Milei, relación que salió a la luz a fines de agosto, una semana después de que el economista se consagrara en las Paso 2023 y quedara como candidato a Presidente de la Nación por La Libertad Avanza. Y, desde entonces, todo pareció derrumbarse en la vida de Norberto, que vio como sus esperanzas de recuperar el vínculo con la humorista se esfumaban frente a sus ojos. Sin embargo, de a poco, el productor comenzó a recomponerse. Y hoy no solo está con ganas de trabajar junto a nuevos artistas, sino que también se muestra abierto a comenzar una nueva relación en caso de aparecer la persona indicada.

Cabe recordar que la ruptura sentimental con Fátima dejó a Norberto sin trabajo, ya que desde hacía dos décadas se dedicaba a pleno a los espectáculos de la imitadora. Así que, ahora, decidió empezar a buscar nuevos artistas y, según se supo, ya tendría varios proyectos bajo el brazo. Por un lado, estaría planeando llevar una obra teatral protagonizada por importantes figuras a Mar del Plata en la próxima temporada de verano. Y, por el otro, estaría empezando a diagramar la carrera de algunos artistas ignotos hasta al momento pero que, a su entender, cuentan con un gran potencial.