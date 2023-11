Hazaña del actor Jared Leto: trepó a la cima del Empire State Building

EE.UU. El actor y cantante Jared Leto realizó una intrépida subida al emblemático Empire State Building de Nueva York. Lo hizo para promocionar una gira que realizará con su banda de música.

Leto afirmó que estaba mucho más emocionado que nervioso durante la escalada, pero también reconoció que fue más desafiante de lo que pensaba. “La satisfacción de observar el amanecer desde la cima de uno de los edificios más emblemáticos del mundo valió la pena”.

El actor mostró una de sus manos ensangrentadas debido a las filosas esquinas del edificio. Leto tiene 51 años y estado físico admirable tras años de entrenamiento de la actividad.

El vocalista de la banda Thirty Seconds To Mars subió por el lado este del edificio. Trepo del piso 86 hasta el 104, a 400 metros de altura.

Jared Leto es la primera persona que escala el Empire State de manera legal. “Llegué a la cima y vi a mi madre en la ventana del piso 80, eso fue una agradable sorpresa”, dijo el artista.

“De joven quería ser artista y Nueva York era el lugar al que se venía para ser artista. Y el Empire State Building siempre fue ese símbolo para mí”, recordó Leto.

Jared Leto confirmó que el desafío era para promover la gira mundial de Thirty Seconds To Mars y su álbum de estudio It’s The Endo f The World but is a Beautiful Day.

Leto, con anterioridad, escaló la pared de un hotel en Berlín sin arnés y saltó en bungee desde el escenario en uno de sus conciertos.