Una leyenda del fútbol mundial se lanzó como cantante y recibió duras críticas

Francia. El francés Eric Cantona se transformó en historia viva del fútbol mundial no sólo por los títulos que cosechó a lo largo de su carrera, sino también por su personalidad temperamental y extrovertida.

Luego de retirarse se ganó la vida siendo la principal cara de algunas marcas deportivas, actuando en anuncios publicitarios, así como también con sus invitaciones a programas deportivos.

Sin embargo, a sus 57 años, El Rey se enfocó de lleno en una faceta que tenía guardada: la de cantante. El ex mediocampista galo sacó a la luz cuatro canciones y no tardó en anunciar su nueva gira, la cual comenzó a finales de octubre y que despertó opiniones divididas entre fanáticos y especialistas.

Bajo el nombre Cantona canta Eric, el ex jugador recorrió distintas ciudades europeas como Manchester, Londres, Dublin, Lyon y Marsella. Fue en la ciudad sureña de Francia en donde L’Equipe acudió a uno de sus espectáculos. “Lo que ha cambiado es sobre todo el traje: abrigo negro interminable al estilo de Leonard Cohen, un pequeño sombrero al estilo Bob Dylan, pantalones de chándal rojos de chico malo de Mancun, camisa blanca y gafas. Un look que hace poner celoso a Elton John”, detallaron al describir su nuevo atuendo de rockstar.

En cuanto a su estilo musical, se podría describir como melancólico y pasional, cantado con una voz ronca a la que acompañan en la gira un pianista y un violonchelista: ”Mis canciones siempre tienen este lado contradictorio entre lo oscuro y lo luminoso. Es una forma de intentar encontrar la luz al final del túnel”, afirmó en una entrevista previa a su gira con Cà vous, de France 5?.

Si bien el público agotó las entradas de sus shows y lo ovacionó, las críticas de los especialistas no tardaron en llegar.

“En otras circunstancias, Éric Cantona se habría considerado afortunado de recibir un aplauso educado en una velada abierta a cantantes aficionados, antes de ser sacado del escenario por un organizador descontento, preocupado de que el público lo linchara...”, consideró Neil McCormick , crítico musical del diario The Telegraph. Por la misma línea también fue Louis Chilton, de The Independent, quien bromeó con el uso del VAR: “La idea de tener que volver a ver esta noche es desgarradora”.

“Hago esto para estar en el escenario y para el público. Es lo que me gusta”, reconoció en la previa el propio ex futbolista y añadió: “En el escenario, me convierto en otra persona a través de la interacción con el público. Las primeras canciones que empecé a escribir eran para mi mujer. Escribí mis sentimientos... mis emociones, lo que sueño, a lo que aspiro. Es muy personal”.

Cantona, que tiene como ejemplos musicales a Jim Morrison, Leonard Coche, Nick Cave y Tom Waits (entre otros), hasta el momento lanzó cuatro canciones de manera oficial y aún le queda cerrar su gira, programada para este 14, 15 y 16 de noviembre en el Théâtre de l’Atelier (París).