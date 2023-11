¿Cuál es la nueva serie coreana que ya es un éxito en Netflix?

La nueva serie surcoreana, "Naufragio de una diva" (Castaway Diva), ya se encuentra disponible en Netflix y, a solo un día de su lanzamiento, ya figura entre lo más visto de la plataforma.

Esta ficción es protagonizada por Park Eun-Bin, actriz conocida por su papel en el exitoso drama Woo, una abogada extraordinaria (Extraordinary Attorney Woo), interpreta a Seo Mok-Ha, una mujer autosuficiente que, tras ser rescatada, enfrenta el desafío de adaptarse a un mundo moderno desconocido, manteniendo su sueño de convertirse en una diva. La serie marca la reunión del director Oh Choong-Hwan y la guionista Park Hye-Ryun, conocidos por su trabajo en dramas populares como Mientras dormías (While You Were Sleeping) y Start-Up.

De qué trata "El naufragio de una diva"

"Quince años después de quedar varada en una isla remota, una cantante en ciernes se reintegra a la sociedad decidida a seguir su sueño de convertirse en diva", indica la sinopsis oficial de Netflix.

La ficción, protagonizada por Park Eun-Bin, sigue la historia de Seo Mok-Ha, una joven aspirante a cantante que, en su camino a una audición en Seúl, termina varada en una isla desierta durante 15 años. Este drama, que combina elementos de supervivencia y búsqueda del estrellato, se suma a los dramas coreanos más esperados del año.

Naufragio de una diva promete ser una historia conmovedora de perseverancia, sueños y la lucha por adaptarse a un nuevo mundo después de una larga ausencia.