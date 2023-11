Así suena "Now and then", el tema inédito de The Beatles

Reino Unido. Tras una larga espera y grandes expectativas, Paul McCartney y Ringo Starr, los dos miembros sobrevivientes de la famosa banda británica The Beatles, estrenaron este jueves "Now and then", la nueva y última canción del grupo musical, en la que también participaron los integrantes ya fallecidos, George Harrison y John Lennon, a partir de grabaciones inéditas de sus voces e instrumentos.

El lanzamiento de esta esperada canción, a 53 años de la separación de la banda originaria de Liverpool, se logró "con una pequeña ayuda de los amigos" de Paul y Ringo, principalmente del cineasta neozelandés Peter Jackson, y las herramientas tecnológicas de la Inteligencia Artificial.

"Esta notable historia de arqueología musical refleja la infinita curiosidad creativa y la fascinación compartida de los Beatles por la tecnología. Marca la finalización de la última grabación que John, Paul, George y Ringo harán juntos y celebra el legado de la banda más destacada e influyente en la historia de la música popular", expresa el grupo en la publicación oficial.

En un corto-documental difundido el miércoles a través de la página de Youtube de la banda, los miembros vivos de la banda revelaron cómo se consiguió limpiar la voz de Lennon de una maqueta incompleta de "Now and then" que el artista había grabado en su apartamento en Nueva York en los setentas.

"Este último tema de los Beatles fue escrito y cantado por John Lennon, desarrollado y trabajado por George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr, y terminado por estos dos últimos, más de cuatro décadas después", escribieron en las redes sociales oficiales de la banda para hacer el anuncio.

La nueva y última canción de la mítica banda inglesa se lanzó por Apple Corps, Capitol y Universal Music Enterprises. También está disponible en Spotify y en Youtube. Además, hoy se estrenará un videoclip, anunciaron.

En el documental, los dos Beatles vivos indican haber terminado de grabar "Now and then" en 2022, incluyendo la parte de guitarra acústica y eléctrica que George Harrison había grabado en 1995. En los estudios Capitol de Los Ángeles añadieron los coros, la batería de Starr y el bajo, el piano y un solo de guitarra de McCartney inspirado en el estilo de Harrison.

McCartney contó que al comienzo del proyecto se atormentaba sobre si tenían que terminar la canción o dejarla inacabada. "Cada vez que pensaba en esto me decía: 'Espera un minuto, digamos que tengo la oportunidad de preguntarle a John' (...) Te lo digo. Sé que la respuesta hubiera sido que sí", explicó.

Por su parte, Sean Lennon, el hijo del músico y Yoko Ono, aseguró en el corto que fue "increíblemente conmovedor" escuchar a la banda trabajar nuevamente en conjunto, "después de todos estos años en que mi padre no está".

"Es la última canción que mi padre, Paul, George y Ringo hicieron juntos. Es como una cápsula del tiempo y todo es muy sentido para mí", confesó, mientras el documental enseña imágenes de sus padres en su juventud y de los miembros de los Beatles en los estudios de grabación.

Cómo se gestó la nueva canción

En una entrevista con la BBC, McCartney contó en junio pasado que "Now and Then" se logró gracias a una vieja grabación de John Lennon de la década del 70, que Yoko Ono le había regalado tras la muerte del músico, asesinado en Nueva York en diciembre de 1980.

Además de esa grabación, el cassete, que estaba titulado "Para Paul", contenía otras versiones de "Free As A Bird" y "Real Love". Aquellas fueron arregladas por el productor Jeff Lynne y publicadas en 1995 y 1996. Se intentó lo mismo con "Now and then", pero el proyecto quedó abandonado luego de varios intentos.

Si bien el guitarrista nunca ocultó su deseo de darle una nueva vida a esa grabación, tanto él como Starr coincidían en que la tecnología no permitía extraer la voz de Lennon con suficiente calidad. Hasta ahora, que con inteligencia artificial se logró extraer la voz de Lennon y separarla del piano, para mezclar y masterizar el tema.

"Allí estaba, la voz de John, clara y cristalina. Es bastante emocionante", dijo McCartney, y remarcó que "Now and then" será un verdadero lanzamiento de The Beatles, porque tiene el aporte de todos los miembros originales del cuarteto.

Luego se agregaron grabaciones de guitarra eléctrica y acústica de Harrison que datan de 1995, antes de su muerte en 2001. El tema se completó el año pasado en los estudios de Los Ángeles, con la batería de Ringo, el piano y el bajo de Paul, así como las voces de los dos Beatles vivos.

"Todo es verdadero. Hemos limpiado algunas grabaciones. Es una genuina grabación de The Beatles", dijo ante las especulaciones que surgieron sobre el tema, y aseguró que "nada" había sido "creado artificialmente o de manera sintética".

"Fue muy emocionante. Es como si John hubiera estado entre nosotros", agregó por su parte, Ringo, Starr, de 83 años.