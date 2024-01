Fátima Florez tuvo que pagarle a Moria Casán por su imitación

La humorista Fátima Florez debió pagarle a Moria Casán por haberla imitado durante la temporada en Carlos Paz. La diva reconoció que se hizo un depósito bancario pero anticipó que el monto debería haber sido mayor.

La polémica se había desatado durante el último verano en la ciudad y derivó en una denuncia.

Concretamente, Moria no quería que Fátima la convirtiera en un personaje de su espectáculo «Fátima es Mundial» y ahora se confirmó que no podrá seguir haciendo su imitación. «Me encanta que no me imite más porque yo se lo pedí»; sostuvo ayer.

«Gracias mi amor, engordaste mi bolsillo. Igual no está al día, porque con todo lo que hizo, sabés la que me tiene que poner»; agregó.