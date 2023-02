“Argentina, 1985” ganó como mejor película iberoamericana en los Goya

España. Ayer se entregaron los Premios Goya 2023 en su 37 edición, en el Palacio de Convenciones y Congresos de la ciudad de Sevilla con la conducción de Antonio de la Torre y Clara Lago. La ceremonia comenzó a las 18, hora argentina y se pudo seguir en directo a través del canal internacional de Televisión Española.



A pesar de la emoción de todas las películas nominadas, se trató de una jornada inevitablemente triste, luego de la noticia del fallecimiento del director Carlos Saura -que recibió post mortem un Goya de Honor en reconocimiento a su rica filmografía de manos de Carmen Maura.



En esta oportunidad, Argentina resultó ganadora con el film Argentina 1985 a la mejor película iberoamericana. Entre los nominados se encontraban los films 1976 (Chile), La jauría (Colombia), Utama (Bolivia) y Noche de fuego (México).



Desde la alfombra azul, emocionado y feliz, Peter Lanzani un rato antes de definirse el galardón, se refirió a la buena repercusión del film que protagoniza junto a Ricardo Darín. “No ensayamos nada”, reveló el actor cuando se le preguntó si ya tenían preparado el discurso de agradecimiento. Con el buen humor que lo caracteriza continuó: “Venimos a disfrutar. Después, veremos qué pasa”.



Acto seguido, repasó un poco cómo fueron los días de filmación de la película, en donde se revivió el Juicio a las Juntas Militares que llevaron a cabo los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo: “Fue un muy buen clima de laburo. Lo disfrutamos. Santiago es un director muy presente, muy claro en lo que quiere y en lo que no, que muchas veces es más importante todavía. La cabeza de cada director es un mundo y, la verdad, que me haya dado la posibilidad de entrar de alguna manera al suyo para mí fue espectacular. Me enseñó muchísimo tanto en lo profesional como en lo humano”.



Luego, Lanzani también se refirió a su amigo y compañero de elenco Ricardo Darín. “Es una hermosa persona. Más allá de lo que aprendí profesionalmente de él, porque es un tipo muy generoso, fue muy cálido conmigo, y eso se lo voy a agradecer toda la vida”, destacó. Enseguida el actor contó que la película tuvo un elenco muy grande y que todos los personajes son sumamente relevantes, tanto para la trama en sí como para la narración de la historia que se quiso retratar. “Es algo que está pensado minuciosamente, tanto por Santiago como por Mariano Llinás. Se nota desde la primera pincelada de la escritura del guion”, concluyó.