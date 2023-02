Estefi Berardi demandó penalmente a Intrusos, Marcela Tauro y Sofía Aldrey

Buenos Aires. El chat-gate que se destapó a partir de la separación de Fede Bal y Sofía Aldrey parece no tener un final inmediato. Según la información que dio Yanina Latorre en LAM (América), la joven marplatense descubrió estas conversaciones y alguna de ellas salieron a la luz, como las que tuvo con Claudia Albertario -quien emitió un comunicado confirmándolo- y con la modelo paraguaya Anahí Sánchez, quien ante el escándalo puso en modo privado su cuenta de Instagram.



Pero también apareció en escena Estefi Berardi, quien hasta el momento negó haber tenido relaciones sexuales con Fede, puso en duda la veracidad de los chats e incluso instruyó a sus abogados Fernando Burlando y Martín Leguizamón a que inicien “acciones penales y civiles por daños y perjuicios que por derecho correspondan”.



Así las cosas, Berardi contó este viernes en LAM (América) de qué va esta demanda penal y ante quiénes. “Ninguno de los demandados se contactó conmigo. Hubiese estado buenísimo que ocurra para no llegar a esto. Si me hubiesen dicho: ‘Che, tengo esto’, hubiera sido diferente para contar lo mismo pero sin hacer daño”, comenzó contando ante la consulta de Ángel de Brito. “Nadie me vino a preguntar. Si me llega algo de alguien, más si son colegas, llamo y consulto. Más si es de algo tan íntimo y privado”, insistió.



“Estefi va a demandar a tres elementos”, prologó el conductor y acto seguido, Berardi leyó el escrito de la denuncia. “Vengo a formular denuncia penal por el delito de injurias que ocasionó la publicación de chats de contenido sexual, que desde ya desconozco, los que se imputan a mi persona. Hago saber que desconozco la forma en que han sido obtenidos por la señorita Sofía Aldrey para su posterior difusión pública por un medio televisivo, lo que debe ser objeto de investigación penal. Por ello solicito se condene se condene al autor de la difusión de los chats, que desconozco en donde se me injuria en mi buen nombre y honor”, pronunció Estefi.



“En atención a las públicas manifestaciones efectuadas en el programa Intrusos por la señora Marcela Tauro y panelistas del mismo programa que motivaron de modo irresponsable la difusión de chats de caracter íntimo que desconozco su origen, que me involucra con prácticas sexuales donde se hace referencia a un encuentro íntimo, lo que motiva a la presente denuncia por calumnias o injurias o bien cualquier otro delito que surja de la investigación”, cerró.



“La demanda es contra Intrusos, contra Marcela Tauro y Sofía Aldrey”, dijo De Brito como para pasar en limpio la denuncia. “Tauro contó que tenía los chats en su poder y los difundió”, puntualizó Berardi. “Sabías que esto va a una mediación y muere todo, ¿no? No pasa nada”, le apuntó su compañera Yanina Latorre. “Yo fui a 400 y siempre terminan igual”, cerró con humor la mujer de Diego Latorre.



La primera reacción de Estefi al saber que Latorre tenía aparentes chats de ella con Fede Bal, fue explicar que “le voy a preguntar a Burlando y a Leguizamón qué tengo que hacer en este caso porque mil veces circularon cosas truchas”. Así las cosas, la denuncia se efectuó y quedó en algo más que un dicho. Esta historia continuará.