A los 27 años murió Austin Majors, estrella infantil de la televisión

EE.UU. A los 27 años y por causas que aún no han sido debidamente esclarecidas, murió Austin Majors, quien a la temprana edad de 5 años empezó a interpretar a Theo, el hijo del protagonista de NYPD Blue Andy Sipowicz, un detective encarnado por Dennis Franz.



No se ha determinado la causa del deceso a la espera de una investigación adicional, dijo la oficina del forense. Así y todo, conocida la mala noticia, varias fuentes cercanas remarcan que Majors atravesaba serios problemas económicos.



Majors tuvo participaciones en series como "E.R.", "According to Jim", "NCIS" y "How I Met Your Mother".



Kali Majors-Raglin, la hermana del actor, ha sido la encargada de hablar con los medios de comunicación para dar más detalles: "Austin tuvo un impacto en tantas personas en todo el mundo con su talento como actor y le consolaría mucho saber que tantas personas lo quieren y lo quieren".



"Austin Majors era un ser humano artístico, brillante y amable", dijo su hermana. "Austin se alegró mucho de su carrera como actor".



Medios estadounidenses como Variety señalan que en los últimos tiempos el joven actor no pasaba una buena racha. Según este medio, su fallecimiento se habría producido en un centro para personas sin hogar.



Deadline, otro medio especializado en espectáculos, apunta a que esta muerte podría haber llegado por una posible sobredosis, algo para lo que habrá que esperar a que termine la investigación de la Policía para comprobar si es cierto.