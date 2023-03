Mirtha Legrand cumple 96 años y los festejará con amigos y familiares

Buenos Aires. Mirtha Legrand se prepara para celebrar un nuevo cumpleaños rodeada de familia y amigos. “Va a ser muy agitado pero muy feliz”, así definió la histórica conductora la celebración de sus 96 años.



En la antesala de un nuevo festejo la figura de la televisión planea recibir a grandes figuras del espectáculo, disfrutar de una cena y luego cerrar el día con una fiesta. Sin embargo, previamente será con su familia: “Llama muchísima gente, pero nunca imaginé vivir hasta estos años. Tengo cantidad de llamadas, de Graciela Borges, mi querida amiga, y otras figuras. Mañana tengo gente a la noche, amigos. Primero a la noche familia y después amigos, seremos unas 45 personas”.



Pero entre fiesta y detalles, uno de los aspectos más llamativos es qué regalarle a la icónica estrella en su cumpleaños. Y si bien varios invitados ya le consultaron ella repite lo mismo: “Yo pedí sin regalos pero la gente es muy cariñosa conmigo y algunos me traen. No se me ocurre cuál puede ser el mejor regalo. De todo me mandan. Estoy de muy buen humor, muy feliz, vienen mis nietos, mi hija”.