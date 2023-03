Nicki Nicole le puso el broche de oro al Festival de Viña del Mar

Chile. La cantante argentina Nicki Nicole cerró en la madrugada de este sábado el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (Chile), tras seis días de música con artistas internacionales y nacionales, y mostró su gratitud tanto al público de Chile como a los numerosos artistas del país que la apoyan.



“Más allá del reconocimiento que son ustedes, lo que me generan no se compara con nada. (…) Este recibimiento me cambia la vida, lo voy a recordar siempre”, expresó la cantante entre lágrimas ante los 15.000 asistentes al evento hacia el final de su actuación, cuando recibió las gaviotas de plata y de oro, los premios que otorga el festival a petición del público.



Nicki Nicole ha sido una artista especial en esta edición del Festival de Viña del Mar, ya que ha formado parte del jurado profesional encargado de puntuar las competiciones por países, y ha compartido la semana con otros grandes nombres como la batería del mítico grupo chileno de rock, Juanita Parra, o el cantante urbano chileno Polimá Westcoast, entre otros.



La artista argentina mostró en el escenario todas las relaciones que la unen a Chile: cantó “La terapia” con el cantante chileno Young Cister, así como el tema “Marsiola” con los también chilenos Standly y Cris MJ, y sacó las banderas de Argentina y Chile cosidas por un extremo, bailando arropada de ellas toda una canción.



La actuación de Nicki Nicole fue la última de la sexta jornada de cierre del Festival de Viña del Mar, que estuvo precedida por el romántico artista colombiano Camilo y la comediante argentina Laila Roth, que se ganaron de igual manera a los asistentes al evento.