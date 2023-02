Murió la actriz estadounidense Melinda Dillon

EE.UU. A los 83 años, falleció la actriz estadounidense Melinda Dillon, conocida por su carrera en cine y teatro. Nació el 13 de octubre de 1939 en Hope, Arkansas, Estados Unidos y murió el mes pasado.



Algunos de sus papeles más destacados incluyen: “Close Encounters of the Third Kind” (Encuentros cercanos del tercer tipo) (1977) - una película de ciencia ficción dirigida por Steven Spielberg en la que interpreta a la esposa de Richard Dreyfuss.



“A Christmas Story” (1983) - una película navideña clásica en la que interpreta a la madre del protagonista, Ralphie.



“Pie Grande y los Hendersons” (1987) - una comedia sobre una familia que adoptan a Pie Grande.



“Absence of Malice” (1981) - un drama legal en el que interpreta a una mujer perjudicada por un artículo de periódico.



Dillon estuvo casada con Richard Libertini, un actor y comediante estadounidense conocido por su trabajo en teatro, cine y televisión. La pareja se casó en 1977 y estuvo junta hasta el fallecimiento de Libertini en 2016.