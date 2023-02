La secuela de “Gladiador” ya tiene fecha de estreno

Luego de meses de incertidumbre se ha revelado que la secuela del film Gladiador ya tiene fecha de estreno en la gran pantalla. Será el 22 de noviembre de 2024 cuando los fans conozcan la continuación de este largometraje de Paramount Pictures que estará bajo la dirección de Ridley Scott, quien estuvo a cargo de la primera entrega.



El largometraje comenzará su producción en mayo de 2023 y se reveló que la trama de la segunda entrega se centrará en Lucius, el hijo de Lucila, interpretada por Connie Nielsen, y en el sobrino de Cómodo, que fue interpretado por Joaquín Phoenix. El proyecto actualmente no tiene título. David Scarpa, que trabajó con Scott en All The Money In the World y en la próxima película del dúo Napoleón Bonaparte, está escribiendo el guion. Ridley también producirá el film, junto a Michael Pruss.



En el momento de su lanzamiento, Gladiator recaudó más de 460 millones de dólares en la taquilla y obtuvo once nominaciones al Oscar, ganando cinco estatuillas, incluyendo mejor película y actor para Russell Crowe. El actor ha descartado volver como Maximus al esperado proyecto. Por su parte el equipo de producción explicó que esta no será una “secuela directa” de la película del 2000.