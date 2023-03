A los 89 años murió Robert Blake, protagonista de la serie “Baretta”

EE.UU. El actor estadounidense Robert Blake, conocido por su papel como el detective Tony Baretta en la serie "Baretta", murió ayer a los 89 años. Según un comunicado emitido en nombre de su sobrina, sufría desde hace tiempo una enfermedad de corazón, y falleció en su casa en Los Ángeles, Estados Unidos.



Blake, cuyo nombre real era Michael James Vicenzo Gubitosi, empezó a actuar cuando todavía era un niño y llegó a ganar un Globo de Oro y un Premio Emmy por su papel en la serie que se comenzó a difundir en 1975, tuvo cuatro temporadas y decenas de reiteraciones.



Además de ser galardonado por su papel en la película "A sangre fría'' (1968) fue conocido por su turbulenta vida y su actitud difícil fuera y dentro de los sets de rodaje. Blake fue acusado del asesinato de su esposa, Bonny Lee Bakley, en 2001, aunque fue absuelto durante el juicio.



Poco después, los hijos de la mujer lo demandaron civilmente y otro tribunal terminó ordenándole al actor que abonara una indemnización de alrededor de 30 millones de dólares a los familiares por el daño moral que les había provocado la muerte de la mujer, de la que lo responsabilizaban.



Blake brilló en Baretta, la serie en la que interpretaba a un avezado investigador que vivía con una cacatúa, Fred, que solía hasta atenderle el teléfono.



Producida por ABC entre los años 1975 y 1978, tuvo 82 episodios, divididos en 4 temporadas.



La serie mostraba fuertes dosis de violencia y ambientes marginales. El tema central de Baretta, Keep Your Eye on the Sparrow, era interpretado por Sammy Davis, Jr.