Osvaldo Jiménez: "Que nos quiten lo bailado."

Por José Mª Cotarelo Asturias.

(Especial para El Diario de Carlos Paz)

Con esta rotundidad terminó el gran cantante y músico argentino Osvaldo Jiménez sus palabras de gratitud en el homenaje que se le rindió en el Auditorio Caja Rural de Granada, por su calidad artística y humana, donde el público, que llenaba la sala y puesto en pie, más que complacido, agradeció al artista su trayectoria musical.

“Vengo con mucha ilusión a este reconocimiento –dijo- Cuando me lo propusieron no me lo podía creer. El Ayuntamiento me hizo hace poco otro reconocimiento. Ya empieza a ser sospechoso,-comentó divertido-. Granada me abrió las puertas muy generosamente y yo, de alguna manera contribuí con la música a llevarla por distintos pueblos de la provincia, a colegios, residencias y he colaborado con muchas asociaciones. Hemos creado un coro de niños… Soy muy afortunado. En 2005 canté por primera vez en la Tertulia y desde entonces es mi casa. Gracias a Tato, he podido participar en casi todos los festivales de Tango y he podido cantar con la banda municipal. Me voy con el corazón lleno. Que nos quiten lo bailado”.

El acto comenzó con Tato Rébora explicando lo del homenaje a Osvaldo y felicitando al cuarteto “Proyecto Tamgú”, compuesto por Juan Baca, que es el director musical y contrabajo del grupo, Mariano González al bandoneón, Lorenzo Treviño en el violín y Juan Ramos Veredas en el piano. Rébora comentó que acababa de regresar de la cumbre internacional del tango en Argentina y dijo que “este cuarteto hubiese estado en un lugar de privilegio, ya que ellos son capaces de poner el tango en primera”. Agradeció a si mismo a la pareja de baile, Débora Godoy y Carlos Guevara su participación, diciendo que son dos artistas inmensamente admirados y queridos en Granada.

La directora cultural de Caja Rural, Poli, que entregó el reconocimiento a Osvaldo, dijo que “con artistas como éstos, todos amamos un poco más el tango”.

El repertorio estuvo compuesto y magistralmente interpretado por las canciones “Cuesta abajo”, “Volver”, “Mi noche triste”, que fue el primer tango cantado por Gardel en 1917. “Por una cabeza”, “Volver”, “Mi Buenos aires querido”, “Yira, yira” y fuera de programa y a petición del numeroso público cantó “La Cumparsita” compuesta por Gerardo Matos y que tiene el honor de ser, la segunda obra más versionada del mundo, después del Yesterday de Los Beatles. Otra paradoja es que ambas fueron compuestas en la cama, en circunstancias únicas y distintas.

Juan Baca leyó unas emotivas palabras dedicadas al maestro:” Gracias Osvaldo. Gracias por tus ganas, por tu respeto y tu Amor, tu confianza, tu música y tu manera de transmitirla, por tu aplastante sinceridad y tu carácter, por tu preocupación siempre por los chicos, por tus sentidas palabras y por tu juventud…”

Con este sentido y merecido homenaje al músico, a la persona, a su generosidad, a la voz más gardeliana que se conoce en la actualidad, al Maestro Osvaldo Jiménez, arranca en Granada y para el mundo el 35º Festival Internacional de Tango.