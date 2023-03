Lindsay Lohan anunció que será mamá por primera vez

La reconocida actriz Lindsay Lohan está embarazada y recurrió a la red social Instagram este día martes para anunciar la feliz noticia de que ella y su esposo Bader Shammas están esperando su primer hijo.

La foto elegida fue un body de bebé color blanco y la descripción en letras negras que decía la leyenda “Coming soon” (Próximamente).

“¡Estamos bendecidos y emocionados!”, escribió Lohan en el pie de foto, donde además etiquetando al hombre con el que contrajo matrimonio en julio del año pasado

Si bien eligió anunciar la noticia públicamente por redes sociales, la actriz de 36 años no dio información detallada sobre su embarazo, por lo que no se conoce de cuántos meses está, ni los probables nombres. Lo cierto es que la publicación de la ex chica Disney causó furor entre sus seguidores y colegas.