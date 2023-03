Blink-182 canceló su presentación en el Lollapalooza Argentina

País. Blink-182 canceló su gira sudamericana y finalmente no actuará en el Lollapalooza Argentina 2023, festival en el que había sido programado como cabeza de cartel para el sábado 18 de marzo.



“Blink-182 cancela todos sus shows en Sudamérica y México debido a problemas de salud de (su baterista) Travis Barker, incluyendo su show en Lollapalooza Argentina. Nos alegra anunciar que la banda ha confirmado que regresará y se presentará en la próxima edición de Lollapalooza Argentina 2024?, reza la comunicación oficial.



La baja del grupo punk norteamericano era un secreto a voces entre los sectores vinculados a la industria del ocio nacional, y finalmente fue confirmada en la mañana de ayer por la productora DF Entertainment, que a su vez anunció qué banda los va a reemplazar.



La cancelación del show de Blink-182 se decidió luego de que el baterista Travis Barker se lesionara su dedo anular izquierdo durante un ensayo, según él mismo contó en Twitter en ese momento. “Estaba tocando la batería en los ensayos y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos”, posteó el músico este martes.



Barker, quien recientemente colaboró con Paulo Londra, subió fotos desde el quirófano, pero no dio más detalles sobre las condiciones en que salió de allí. “Esto es devastador en muchos niveles, pero Travis va a mejorar y regresaremos los tres juntos y vamos a pasarla increíble junto a ustedes. Blink-182 los ama. Nos veremos pronto”, fue el texto que la banda envió para que los difusores del Lollapalooza Argentina.



Luego de que se confirmara la noticia, las dudas sobre cómo solicitar la devolución de entradas fue resulta por el mismo festival. Es que Blink-182 era uno de los headliners de este año, además de ser una de las bandas convocantes por su regreso. “Si compraste tu entrada para el sábado 18 y deseas solicitar la devolución de las entradas, tenés tiempo hasta el sábado 4 de marzo para completar el formulario de devolución”, explicaron desde Lollapalooza.



El Lollapalooza Argentina 2023 se realizará entre el viernes 17 y el domingo 19 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Al día de hoy, los headliners son Rosalía, Drake, Tame Impala, Twenty One Pilots, Billie Eilish y Lil NaS X.



Al informar la inclusión de Twenty One Pilots, Lollapalooza Argentina destacó que el dúo de Ohio es “una de las bandas más relevantes de la música alternativa desde hace dos décadas” y que vuelve al país a pocos días de tener “otro récord reciente en su haber”. Es que Billboard comunicó esta semana que el video Heathens alcanzó las dos mil millones de vistas en YouTube.



“La banda vuelve a demostrar que encontraron la forma para dar con canciones que nacen de una mezcla desprejuiciada de estilos (hip hop, rock, synth pop, punk pop, y la lista puede seguir) y lanzar hit tras hit”, suma la promoción.



“Conocedores del público argentino -participaron de las ediciones de 2016 y de 2019 de Lollapalooza- los oriundos de Ohio han construido un sólido vínculo con sus fans locales y han manifestado lo mucho que disfrutan de la pasión que transmiten en cada show”, cierra.