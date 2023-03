Guillermina Valdés respondió las críticas de Cande Tinelli

Buenos Aires. Por estos días, la cantante Cande Tinelli se encuentra participando en LAM como angelita invitada y sorprendió al hablar de la relación que mantuvo su padre, Marcelo Tinelli, con Guillermina Valdés, quienes estuvieron juntos durante 10 años y fruto de su amor nació Lorenzo, el más pequeño de la familia.



Todo ocurrió cuando Ángel De Brito -conductor del programa que se emite por la pantalla de América- le preguntó a la cantante sobre la expareja de su padre. “Paso”, fue lo primero que quiso responder Cande. Sin embargo, el periodista quiso saber el motivo. “¿No te llevabas bien con ella?”, le preguntó a su panelista temporal. Y la expareja de Coti Sorokin respondió de manera contundente y sincera: “No, nunca conecté mucho con ella yo”.



Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli se separaron en mayo del año pasado, y en su momento ambos se encargaron de aclarar que había sido de común acuerdo y en buenos términos. Y, a pesar del buen vínculo que mantienen entre ellos como padres de su hijo Lorenzo, en esta oportunidad, Cande sorprendió al revelar cómo era en verdad la relación con quien fuera la pareja de su padre.



“¿En qué no conectaban?”, quiso saber De Brito, quien fuera compañero de Valdés en el jurado de La Academia de ShowMatch. “Somos diferentes”, sostuvo la diseñadora de moda y cantante. Y agregó: “A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo, si no ves bien a tus padres o a un familiar...”. En ese instante, el conductor de LAM la interrumpió para comentarle que ellas iban juntas a las presentaciones de su marca de zapatos. “A una sola fui”, aclaró la hija de Tinelli y advirtió: “Y lo hice para apoyar a mi papá”.



“Está todo bien, es su vida, pero yo nunca tuve mucha piel con ella, como algo, no sé, algo energético”, continuó Cande. Y Yanina Latorre le preguntó sobre el vínculo de la actriz con las hijas de su pareja: “¿Y ella con vos, o con ustedes?”, “Mmm, no sé, conmigo más o menos, la respeto pero nunca tuve mucha piel con ella, con mi hermana Mica se llevaba mejor porque ella es mucho más tranquila”, respondió sin dar detalles de la relación de sus otros hermanos, Juana y Francisco -hijos de Tinelli y Paula Robles-.



Entonces, Nazarena Vélez -también panelista de LAM- le preguntó si creía que Guillermina le había hecho mal a su papá. “Yo creo que un poco sí -respondió Cande-. No quiero meter la pata pero no sé, mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas por su relación, por ella”, consideró.



“No le echo la culpa a ella por eso, porque él es grande también, pero como que le fue cortando cositas -agregó- Yo sentía que capaz no lo apoyaba tanto, que no le gustaba el programa, que no le gustaba esto, creo que se metía en el programa. Es más, yo creo que fue jurado para estar ahí controlanding (sic).Ella desconfiaba de todas y mi viejo es bravo, pero yo le decía a mi papá que no estaba siendo gracioso, que había perdido la chispa”.



Y continuó: “Ella lo anulaba estando sentada ahí, estaba todo mucho más cuidado. Igualmente, fue un momento, yo creo que al principio estuvieron muy bien, muy enamorados y estaba todo bárbaro”.



Luego de escuchar las declaraciones de Cande Tinelli en LAM, Guillermina Valdes -que este verano hizo temporada teatral en Mar del Plata junto a Facundo Arana- decidió expresarse a través de su cuenta de Twitter. “Triste la información que me está llegando, sobre todo porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande sobre el lindo vínculo que tenía con su papá”, escribió la actriz en su red social.



Por otro lado, Dante -el hijo mayor de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega- también escuchó las palabras de Cande Tinelli y decidió contestarle a través de su cuenta personal de Instagram, en un mensaje en el que, además, hizo referencia a Lorenzo, el hermano que tienen en común con la cantante.



“No suelo meterme en cosas mediáticas. Solo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo”, escribió el joven y agregó el emoji de un corazón.