Los históricos conciertos de Coldplay en Argentina llegarán al cine

Buenos Aires. Luego del histórico paso de Coldplay por Argentina en noviembre del año pasado, con una seguidilla de 10 conciertos seguidos en el estadio de River Plate, la banda británica revolucionó en las últimas horas a todos los seguidores, porque anunció que los días 19 y 23 de abril en salas de cine de todo el mundo se proyectará el filme Coldplay - Music Of The Spheres: Live at River Plate.



La película fue dirigida por Paul Dugdale, quien fuera el hombre detrás de Havana Moon, el filme que mostró la presentación gratuita de 2016 de los Rolling Stones en la capital cubana, y Olé, olé, olé!, que muestra todas las instancias del recorrido del mítico grupo inglés un mes antes por América latina.



La película incluirá material nunca antes visto y filmaciones exclusivas desde el backstage, además de las apariciones de Jin de BTS y de H.E.R. El anuncio reza que las fechas previstas para la proyección serán los días 19 y 23 de abril. en tanto que desde la página web que habilitaron para el evento podrán comenzar a reservarse los tickets a partir del próximo 8 de marzo.



El hecho de anunciar material inédito responde a que en su momento algunos de los shows fueron transmitidos ya en pantalla grande, pero sin la posibilidad de producción y realización que tendrán ahora tras el tiempo transcurrido. Para esos conciertos se dispuso de 30 cámaras, drones y técnicas de filmación 360°, que se pueden apreciar en algunos de los adelantos publicados en el perfil oficial de la banda en instagram.



Al margen de los dos artistas invitados que serán parte del documento fílmico, a lo largo de la serie de shows en la Argentina también estuvieron presentes el colombiano Manuel Turizo y los miembros de Soda Stereo Charly Alberti y Zeta Bosio, con quienes compartieron una versión de “De música ligera” y “Persiana americana”.