Pergolini explicó por qué no vuelve a la televisión

Buenos Aires. Mario Pergolini siempre es una palabra buscada para opinar sobre los medios en nuestro país, tanto por su rol de conductor como de empresario que invierte en el país. En esta oportunidad y consultado por un cronista de Intrusos (América) dejó mucha definiciones sobre la actualidad de la televisión y aseguró que está muy lejos de volver a estar al frente de un programa: “Mi tiempo ya pasó”.



“¿Hay un cambio de paradigma en la televisión? Porque por ahora Tinelli no tiene pantalla, Mirtha no tiene pantalla, Susana está ahí viendo... no sé si hay un cambio generacional…”, quiso saber el periodista Gonzalo Vázquez. “El tiempo nos pasa a todos. Le pasó a (Juan Carlos) Mareco para aquellos que recuerden a Mareco. Larrea tuvo su gran momento”, respondió. Y agregó: “Las estrellas van cambiando. La forma de ser una estrella ha cambiado. Evaluarlos con la vara de éxito o fracaso por si tienen o no para hacer es demasiado exigente o demasiado frío”.



“No hay nadie indispensable en los medios. Somos minutos de entretenimiento, nada más”, comentó Pergolini después cuando le consultaron si las grandes figuras como Mirtha, Susana o Tinelli debían estar en la pantalla. “Ya no veo tele”, sumó. Luego, el cronista de Intrusos, le preguntó por sus épocas como conductor, cuando aún tenía el pelo largo, el hombre de radio se rio y aseguró que no recuerda con frecuencia sus tiempos en la televisión. “No lo hago, no tengo melancolía, no extraño nada de eso. Me han ofrecido volver a la tele miles de veces. Me la paso viendo programas que me han ofrecido y ya está, mi tiempo pasó”, completó.