Rusherking y la China Suárez revelaron por qué simularon su casamiento

Buenos Aires. La movida de prensa fue muy criticada, pero surtió efecto. Hace unos días y a través de las cuentas de sus mejores amigos, Rusherking y Eugenia la China Suárez deslizaron algunas fotos que daban a entender que ambos se habían casado en secreto. Sin embargo, se trataba solo de algunas imágenes de la grabación del video de Hipnotizados, el primer tema que ambos grabaron juntos y cuyas escenas fueron intencionalmente filtradas para generar expectativa.



Lo cierto es que, ayer, Thomas Nicolás Tobar -tal el verdadero nombre del artista santiagueño-, confirmó que el estreno del clip será este martes a las 21 hs. Y compartió el trailer oficial, en el que se puede ver a la pareja junto al altar, previo a contraer enlace, cuando se desata una terrible tormenta que obliga a todos los invitados a salir corriendo.









“Sabes cómo me llamo y de dónde vengo. Que lo que tengo, yo no lo ando presumiendo”, dice el trapero al comienzo del tema. Y luego es la ex Teen Angels la que sigue la canción diciendo: “Sé que ya has escuchado lo que comentan. Que en ninguna de mis relaciones he sido honesta”. Pero, cuando ambos se toman las manos, el clima les juega una mala pasada.