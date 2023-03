Un venezolano llegó a Córdoba para triunfar en los escenarios

Tiene 28 años, nació en Venezuela y se hace llamar Flowy. Hace cuatro años, Gerardo Torres se encuentra radicado en Córdoba, hace música urbana y sueña con triunfar sobre los escenarios.

«Llegué a la Argentina persiguiendo un sueño, hace cuatro años me fui de Venezuela. Estaba buscando un lugar donde mostrar mi arte y encontré mucho apoyo a los artistas. Me está yendo muy bien, estoy teniendo buena repercusión en Spotify y mi sueño es llenar un estadio. Canto desde el corazón, toco la guitarra y el teclado desde chico y me apasiona»; contó a El Diario.

«Yo no tenía Internet en mi casa, ni tiempo, así que me compré una guitarra y mientras trabajaba en una oficina, en el tiempo que me daban para almorzar, comía rápido y me ponía a trabajar con tutoriales de YouTube. Aprendí bastante rápido la guitarra y seguí con el teclado, se me hizo fácil la cosa. Mi jefe era músico y le gustaba lo que hacía, muchas cosas las aprendí de él y me regaló el teclado»; añadió el artista.

«Busqué estudios de grabación y empecé a grabar mis temas, después la situación política me hizo irme y buscar un destino para hacer lo mío y cumplir mis sueños. Acá en Argentina, grabé tres temas del género urbano sobre experiencias de vida de amigos: Ojalá (2021); La Ropa (2022) y Fácil (2022)»; completó «Flowy».

INSTAGRAM: theflowymusic