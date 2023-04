«El cuerpo solito lo pide»: ¿Qué le pasó a Paula Chaves?

Paula Chaves hizo una misteriosa publicación en las redes sociales que generó preocupación. Rápidamente sus seguidores le consultaron sobre su estado de salud y ella rompió el silencio.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo dijo: «Sin dudas, una de las cosas que más me cuesta es frenar. El cuerpo solito lo pide si no se lo das». Rápidamente, se viralizó y cómo era de esperar, las preguntas no tardaron en llegar.

En ese sentido, Paula decidió dar más detalles y contó: «Estoy bien, me bajaron las defensas. Fue una semana bastante movilizante. El aire acondicionado. Y la joda obviamente, que a esta edad cuesta el doble recuperarse».

Aunque no especificó si debe mantener reposo por algunos días o suspender trabajos que pactó, se mostró de buen ánimo y no dudó en responder las dudas de quiénes se preocuparon por su salud.

El supuesto embarazo de Paula Chaves

Su vida comenzó a ser un subibaja de emociones, ya que a fines del año pasado Paula Chaves estuvo en el centro de atención debido a los numerosos comentarios por parte de sus seguidores que mencionaron que estaría «embarazada». Sin embargo, su respuesta fue contundente: «Un poco de lo que fue la noche mágica del lanzamiento»; escribió la modelo.