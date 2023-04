Los bailarines campeones del mundo de Tango pasean por Granada

Por José Mª Cotarelo Asturias

(Desde Granada, especial para El Diario de Carlos Paz.)

Caía la tarde sobre Granada y en la colina del Sacromonte aún resonaban los últimos acordes de un bandoneón. Pocos días antes, en el Teatro La Chumbera, se había celebrado un acto dentro de la programación del 35º Festival Internacional de Tango. Unos bailarines pasaron por allí; bajaron desde la Abadía, se metieron en las cuevas y por una suerte de hondura y emoción venidas del tiempo, surgió un llanto interno, como de corazón herido de nostalgias. Esos bailarines, Constanza Vieyto y Ricardo Astrada, no hace mucho tiempo, entre 560 parejas de todo el mundo y delante del obelisco bonaerense y de más de 20.000 personas consiguieron ser los campeones del mundo en tango escenario. Los celulares no paraban de hacer fotos a cada rincón, a cada detalle, enviaban videos a amigos y familiares. Los ojos y el alma abiertos ante la inmarcesible belleza de Granada. Subieron también a San Miguel alto y pasearon por el empedrado albaicinero y ese llanto interno contenido, se hizo rezo, silencio, tango.

Ricardo Astrada comenzó a bailar folklore a los siete años y ya a los doce, le picó el gusanillo del tango y en una suerte de carrera meteórica, con mucho sudor y trabajo empezó a ganar premios viajando por todas partes. Constanza Vieyto empezó sobre los nueve con danza clásica por acompañar a una amiga y ver qué era eso, pero un día vio “Tango” de Carlos Saura y ahí se enamoró de este arte. Nació en Mar de Plata, pero se crio en Mendoza donde comenzó con lo de la danza. Ya más tarde fue a Buenos Aires con una comedia musical.

El Pergamino de Ricardo le imprimió carácter, quizá porque allí también nació el gran Atahualpa Yupanqui. A los 23 años se marchó a la capital seguro de sí mismo. En la primera audición a la que se presentó lo eligieron bailarín y ahí se quedó. Atrás ya quedaban dos torneos ganados, un concurso de danza y los primeros premios en Cosquín 2001, siendo además nombrado bailarín revelación. “Cosquín impone. Fue algo mágico, increíble. Allí están todos los duendes desde el Chúcaro a Atahualpa. En mi ciudad tendrían que hacerle un monumento gigante a Don Ata”.

La complicidad de esta pareja en el escenario es absoluta. Ese corazón que llora en las cuevas del Sacromonte también les hace ser tremendamente sentimentales y emocionales a la hora de bailar. Y eso que apenas llevan dos años bailando, restando el periodo de parada por la pandemia. “Nosotros trabajamos en el mismo lugar pero con otras parejas –dice Ricardo- pero como se fueron de gira, le dije a Coti si quería bailar con un Torino viejo. Y me dijo que sí; así que nos hicimos pareja artística y muy amigos. Nos respetamos y nos queremos mucho y también nos apoyamos el uno al otro. Cuando estás bien con tu pareja de baile, eso se refleja a la hora de bailar”. Constanza apoya sus afirmaciones: “Sí, nos conocemos muy bien. Cuando comenzamos a bailar sentí que tendríamos éxito. Al mes de estar bailando armamos el tema con el que ganamos el festival. Fue lo primero que hicimos juntos y vimos que le gustaba a la gente. Yo estoy muy agradecida de la danza, de la vida, de poder vivir de lo que a uno le gusta; esto es impagable. Eso sí, la danza es una vocación hecha profesión que requiere un estudio constante, dedicación, profesionalidad”.

“Sabés, –dice Astrada- nos apoya algo muy grande individualmente; lo que nosotros estudiamos, lo que sabemos, lo que trabajamos, la lucha que siempre hemos hecho como artistas. Estamos logrando cosas, pero todavía nos falta. Aún nos estamos buscando, amalgamándonos”.

Toda manifestación artística requiere de un mucho de esfuerzo y de sacrificio. “Lo que vos ves ahí arriba en el escenario es una fantasía, -dice Ricardo-. Uno toma clases de jazz, de estiramientos, de teatro, de música… todo para mejorar lo que uno hace”. “Sí, -continúa Constanza- uno puede ser bailarín de tango, pero hay una formación en otros tipos de danzas. Antes de ser bailarín de tango escenario hay que ser bailarín de salón; saber lo que estás haciendo”.

Entre ellos y el público hay un puente emocional, el de dos actores que saben romper ese espacio que marca el escenario. Detrás, mucho estudio coreográfico, muchas horas de ensayo… y mucho corazón. Esa complicidad entre ellos, ese juego, ese coqueteo, esa historia creada a parir de una letra, de una melodía, de la inspiración, tienen que interiorizarla, hacerse ellos mismos canción, música, sentimiento. Parecen indagarse, traspasarse, tratar de saber de qué están hablando, qué está sintiendo el otro y en una suerte de conexión avatar transmitirlo por los ojos, por las manos. Esa mágica transmisión entre ellos es lo que trasciende al público en forma de calidez, porque son sinceros en lo que hacen, buena gente que no tiene pudor de desnudar sus almas en el escenario y luego bajar a bailar con la gente como si nada. Necesitan sentir que la gente, se sienta entre ellos “porque nosotros necesitamos a esa gente, porque son nuestra razón de ser y lo damos todo por ellos. Ponemos el corazón en lo que hacemos” dicen casi al unísono.

Disfrutaron mucho con el campeonato del mundo porque fueron a eso, a disfrutar, porque creían en ellos y en su proyecto y eso les hizo abstraerse de la tensión que ese escenario genera y ese público que no es cualquier público. Quizá no fueron conscientes, ni imaginaron la dimensión de lo que representaba hasta después del triunfo. Sólo tuvieron para ensayar su espectáculo 29 días (y 500 noches).

Actualmente trabajan en el Hotel Faena en Puerto Madero e imparten clases cuando los compromisos internacionales se lo permiten y se las arreglan además para sacar tiempo para familia y amigos.

Hay muchos tangos que les gustan, pero recuerdan con especial cariño “El último café”, “Negracha” de Pugliese, “Cualquiera de estas noches” y obviamente “Mala junta” que “cuando nos dieron la posibilidad quisimos armarlo. Es un tema muy completo: sensualidad, fuerza, picardía. Me emociona mucho. “Capaz que soy una romántica” afirma Constancia entre risas .”El tango crece como la vida de uno. Durante un tiempo me fascinó “Recuerdo” -dice Ricardo-. Uno se va enamorando de lo que va viviendo. Los tangos que bailaba al inicio son cosas que me tenían que pasar para crecer. “Negracha” para mí tiene todo lo que tiene que tener un tango: la parte sonora, la rítmica, los cambios de aire, la sensualidad…”.

Ambos se muestran muy agradecidos a Tato Rébora por haberles permitido participar en el Festival de Tango de Granada, ya que es el primero donde han podido compartir con una gran cantidad de artistas charlas, anécdotas, además de escuchar a Osvaldo Jiménez que tanto nos recuerda a Gardel. “Fue muy hermoso lo de delante del escenario pero también todo lo que pasó detrás. La noche de la clausura del festival en “La Tertulia” fue mágica; compartir con artistas, con el público, con el embajador de Argentina D. Ricardo Alfonsín y su esposa. La recordaremos siempre”.

Ricardo y Constanza van por buen camino. Son conscientes que deben aprender cada día, que tienen mucho que trabajar. Les interesa que los conozcan como artistas, pero más aún que conozcan su parte humana. “Abrazarte a una persona sin que la conozcas y que te pueda entender sin hablar el mismo lenguaje, es maravilloso. En el tango pasan muchas cosas”.

De Granada a Italia y otros países. En España, de momento tienen tres citas imperdibles para los amantes del tango; el 23 de abril en Barcelona, el 27 de abril en Valencia y el 28 de abril en Madrid. Nosotros esperamos poder verlos de nuevo en Granada pronto.

El sol iba poniéndose por Sierra Elvira; las lentas luces de la Alhambra comenzaban a iluminar el monumento. Atrás quedaba el Albaicín, el Sacromonte y ese llanto callado en el corazón y un silencio como de nostalgia ante el Cristo de los Favores se prendía en la piel de cada uno. En la tierra de Lorca conviene recordar lo que decía el poeta. “Hay almas que uno tiene ganas de asomarse a ellas, como a una ventana llena de sol”. Y eso pasó.