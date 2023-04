Juana Viale se muda a España: ¿Qué hará en el viejo continente?

La actriz Juana Viale adelantó que se irá a vivir a España porque recibió una importante oferta laboral. La nieta de Mirtha Legrand se habría separado de Agustín Golderhon y aún no arregló su continuidad al frente del programa de los almuerzos más famosos del país.

Juana confirmó que este año hará teatro en el viejo continente y lanzó una fecha: a fines de mayo.

«No puedo contar mucho porque no está todo terminado. El 22 de mayo, si no me equivoco, estreno»; reconoció la actriz ante las cámaras de televisión. Según pudo conocerse, viajará para protagonizar un espectáculo del dramaturgo uruguayo Sergio Blanco que estará dirigido por Cristian Morales y que estará en cartelera, al menos, por dos semanas.