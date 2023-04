¿Muchos o pocos?: Cuántos episodios tendrán House of the Dragon

Millones de fanáticos esperan ansiosos el estreno de la segunda temporada de la serie «House of the Dragon» de HBO. Se trata del primer spin-off de la aclamada «Game of Thrones», hay una fecha estimada para su lanzamiento y se confirmó que tendrá ocho capítulos.

La historia se sitúa unos 172 años de los sucesos narrados en GOT, cuando la familia Targaryen reinaba sobre Westeros, tenía en su poder varios dragones y se debatía en torno a quiénes ocuparían el trono. La serie comenzará su rodaje este año en el Reino Unido, está previsto su estreno para el año 2024 y demandará una importante inversión económica.

El escritor George R.R Martin, creador de la saga, se refirió a la continuación de la serie y dijo: «Estoy encantado de que todavía tengamos 10 horas cada temporada para contar nuestra historia. Espero que eso siga siendo cierto. Se necesitarán cuatro temporadas completas de 10 episodios cada una para hacer justicia a la Danza de los Dragones».