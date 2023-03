Falleció Steve Mackey, bajista de la banda Pulp

Londres. El bajista Steve Mackey, reconocido por haber integrado desde 1989 la formación de la banda de pop y rock alternativo británico Pulp, falleció ayer a los 56 años a raíz de una enfermedad por la que había pasado tres meses internado en un sanatorio de Londres, según dieron a conocer sus compañeros de proyecto a través de las redes sociales.



“Nuestro querido amigo murió esta mañana. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos”, expresaron ayer sus colegas mediante la cuenta oficial de Pulp en Instagram, donde se despidieron de Mackey con una foto suya caminando en el paisaje cordillerano de los Andes.



En el mensaje, explicaron que esa foto data de su gira sudamericana en 2012: “Tuvimos un día libre y Steve sugirió que fuéramos a escalar. Y así fue, y fue una experiencia completamente mágica. Mucho más que quedarse mirando la pared de un hotel todo el día, que es lo que probablemente hubiéramos hecho”, escribieron desde la banda liderada por el cantante Jarvis Cocker.



“Steve hacía que las cosas sucedieran. En su vida y en la banda. Y nos gustaría mucho creer que está de vuelta en esas montañas ahora, en la siguiente etapa de su aventura. Buen viaje, Steve”, cerró la publicación Pulp, que ahora quedó conformada por Cocker y los guitarristas Russell Senior y Marl Webber, la tecladista Candida Doyle y el baterista Nick Banks.



Por su parte, Katie, la viuda de Mackey, utilizó las redes sociales del músico y productor para contar que su marido había estado en tratamiento por una enfermedad no detallada, y lo recordó en un comunicado como “el hombre más talentoso” que conoció.



“Un músico excepcional, productor, fotógrafo y cineasta. Como en la vida, era adorado por todas las personas que cruzaran camino con él en las múltiples disciplinas creativas que conquistó. Quisiera expresar mi más sentido agradecimiento al Servicio Nacional de Salud que trabajó sin descanso por él. Se lo extrañará más allá de las palabras”, agregó su ella.



El músico nació en la ciudad de Sheffield en 1966 y se unió a Pulp en 1989 y fue parte por primera vez de un trabajo de estudio con Separations (1992), antes de la llegada del exitoso Different Class (1995) y su hit Common People. Luego de lanzar su último disco, We Love Life (2001), la banda decidió poner pausa y el bajista cambió de rumbo para expandir su carrera como productor, en la que colaboró con artistas como Florence and the Machine, Kelis, The Kills y Arcade Fire.