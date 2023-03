Histórico: Lali es la primera mujer en llenar el estadio de Vélez Sársfield

Buenos Aires. “No puedo más”, esas eran las palabras que se leían de sus labios mientras unas 45.000 almas gritaban su nombre: ‘Lali, Lali, Lali’. El show acababa de terminar pero ella no salía de sus asombro, segundos atrás Lali Espósito hacía historia convirtiéndose en la primera mujer argentina en llenar el estadio de Vélez Sarsfield con su máxima capacidad y la segunda en presentarse en ese lugar -años atrás Mercedes Sosa había sido la primera–. Lejos de dejarse llevar por la presión, la cantante buscó tomar consciencia de cada momento y disfrutar de cada segundo de la noche. Con la presencia de Miranda y Rels B, la artista dio el recital más grande de su ‘Disciplina Tour’.



El reloj marcaba cerca de las 21 cuando la gente seguía ingresando al lugar. En la entrada, un contador parecía querer dejar registro del histórico día y de la cantidad de personas que decían presente en esa noche. Nadie quería perdérselo, esa era la sensación que se respiraba y que transmitía cada fan en sus caras llenas de glitter, brillos o hasta con lentes que decían ‘Lali’ mientras corrían a ocupar su lugar.



Esa misma emoción contenida explotó cuando la ‘popstar’ argentina salió al escenario, envuelta de una cortina de humo, para hacer ‘Eclipse’ y luego ‘Asesina’. Miraba para un lado, para el otro, arrojaba los ojos para cada esquina del estadio mientras apretaba los labios y negaba con la cabeza, como si tratara de convencerse de que lo que veía o sentía era 100% real. Mientras recorría el escenario volvía a revisar la escena.



“¿Queee?¿Cómo?¿Queee? Realmente no sé qué decir, y hay que dejarme a mí sin hablar. Muchísimas gracias por estar acá y llenar este Vélez. Gracias por hacer que por primera vez un argentino, una mujer de la música llene este estadio. Es un sueño increíble, no sé ni qué pasó hasta recién, no sé qué hice. Hoy si me permiten me voy a tomar mi tiempo para ‘saborear’ cada micro segundo de este concierto, que lo hemos preparado con mucho amor y con muchas ganas de que se lleven un concierto inolvidable, que sea un momento de sus vidas inolvidable, ya lo está siendo para mí y les deseo lo mismo a ustedes y se los voy a dar”, dijo la cantante para dar la bienvenida.



Así, luego de presentar ‘Tu Novia’ y ‘2 son 3', la cantante daría lugar a un mensaje que sostiene hace tiempo: el empoderarse. Con las luces apagadas todas las miradas se centraban en la pantalla, donde se veía un claro mensaje que la cantante Cher había dado hace años en una entrevista donde le preguntaban por su relación con los hombres: “Absolutamente no son una necesidad. Yo adoro el postre, amo a los hombres, los hombres son geniales, pero no los necesitas para vivir. Mi mamá me decía “cariño, un día deberías sentar cabeza y casarte con un hombre rico” y yo le contesté: “Mamá, ya soy un hombre rico. Mi experiencia con hombres es genial, los elijo porque me gustan, no los necesito”. Luego, usando un catsuit nude brillante, Lali salió nuevamente a escena para interpretar ‘Diva’.



Uno de los momentos más icónicos de la noche llegó con la presentación de Miranda, en la que Ale Sergi y Juliana Gattas comenzaron con la interpretación de ‘Yo Te Diré’. Con pelucas y trajes negros, los mismos con las que anunciaron su show ‘Hotel Miranda’ en el Luna Park, la pareja empezó el tema desde la parte traser. Ambos siguieron recorriendo el escenario hasta que, para delirio de todos, Lali apareció del piso.



Tras momentos de emoción y asombro, donde las lágrimas invadieron a la artista, Lali no dejó de agradecer la devoción y el cariño de la gente en una noche tan especial. Por eso, previo a cerrar el show con ‘Laligera’ y ‘Boomerang’ dijo: “Cuando empezamos con el ‘Disciplina Tour’ en el Luna Park de verdad no imaginé que en menos de un año íbamos a estar acá, es un sueño más que he cumplido, una locura total, estoy profundamente emocionada y agradecida. Realmente hoy me acordé mucho de esa niña que jugaba a bailar y cantar frente a l espejo, como juego favorito en la vida. Y que era una niña ligera y alegre y que nunca se quedó con que es un sueño no era para ella. A veces la hostilidad del mundo y las circunstancias nos hacen creer que no es posible, yo les aseguro que sí lo es. Muchas gracias por quererme como soy. De corazón espero que hayan pasado una noche increíble”.