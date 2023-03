El bailarín que brilló en el Festival de Cosquín y en la Vendimia

Por el amor a la tierra que representa, a sus tradiciones y en especial a su familia, el joven bailarín mendocino Agustín Nahuel Giménez va dejando la huella de su propia impronta en los principales escenarios del país.

En el mes de enero, participó en el del Pre- Cosquín e inmediatamente días después, volvió con una danza tradicional cuyana en el pasaje de «Postales de Provincia» representando a Mendoza y tuvo como artista principal a «Pocho» Sosa.

Días atrás, en el Teatro Griego Frank Romero Day, y en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, participó de los diversos cuadros que ofreció el show previo a la elección de la soberana y representó los «Juglares de Vendimia, un Canto a la Naturaleza».

«Mi abuelo, mi padre y mi madre (Laura Uano, actual secretaria de Cultura del Departamento de San Martín), fueron del elenco estable del Festival de Cosquín y también de la Vendimia, acá en Mendoza. Me crié entre bambalinas; mis padres siempre me cuentan que cuando a ellos les tocaba salir a escena, me dejaban en un cochecito a cuidado de algún técnico de iluminación. En Cosquín, mi abuelo y mi papá fueron ganadores en danza. Yo llegué a la final en una oportunidad, pero no tuve esa fortuna así que lo voy a seguir intentando», destacó Agustín a EL DIARIO.

En cuanto a la Vendimia Nacional, el joven debió esperar hasta los 18 años para rendir su primer casting y desde hace siete pertenece al elenco estable. «Es una cuestión de amor a lo que hago y por un gran respeto a las tradiciones de mi familia»; aseguró.