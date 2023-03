Mötley Crüe y Def Leppard darán un show único en la Argentina

Buenos Aires. Tras su gira de estadios de 2022 en Norteamérica, los grupos Mötley Crüe y Def Leppard se presentarán en el Parque Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires como parte de su gira conjunta “The World Tour” en América Latina y Europa.



El show será este jueves 9 de marzo, con un repertorio rockero que incluirá clásicos y grandes éxitos. Con puertas abiertas a partir de las 17 horas, Rata Blanca será la banda invitada encargada de abrir para luego dar lugar a Def Leppard (20.30 horas) y Mötley Crüe (22.30 horas).



Con producción de Fénix, la presentación contará con dos camiones de alta calidad, pantallas con gran definición, gastronomía y un beer point.



Las entradas se pueden adquirir en la web de Entrada Uno por 20 mil pesos, pero también existen paquetes exclusivos a la venta para los fanáticos que deseen una experiencia VIP.



Mötley Crüe Feelgood Merchandise incluye entrada al show y voucher de 75 dólares en la tienda online oficial y Def Leppard Premium Package cubre entrada VIP prioritaria, merchandise, oportunidad de adquirir merchandise sin cola, credencial conmemorativa y VIP Host en el lugar.



Con más de 40 años de trayectoria, los estadounidenses Mötley Crüe conforman una de las bandas más representativas del glam metal. El grupo de Vince Neil, Nikki Sixx, Tommy Lee y Mick Mars ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, con siete discos de platino y multiplatino en Estados Unidos.



El grupo de heavy metal es reconocido por sus salvajes shows en vivo, con momentos icónicos como Nikki Sixx tocando un bajo lanzallamas y el Drum Coaster de Tommy Lee, una montaña rusa en donde el vagón es su batería.

En las plataformas digitales cuentan con más de 5000 millones de streams y ocho millones de seguidores. Son los creadores de las icónicas canciones “Kickstart My Heart”, “Home Sweet Home”, “Girls, Girls, Girls” y Dr. Feelgood.



Entre sus reconocimientos: 22 hits en el Top 40, tres nominaciones a los Grammy, cinco bestsellers en el New York Times, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y una película en Netflix que le valió una nueva generación de fanáticos jóvenes.



Por su parte, Def Leppard cuenta con más de 110 millones de álbumes vendidos a nivel global, varios Diamond Award y dos de los discos más vendidos de la historia: Pyromania e Hysteria, con éxitos como “Rock of Ages”, “Pour Some Sugar on Me” y “Foolin”.



El grupo de Joe Elliott, Phil Collen, Rick Savage, Vivian Campbell y Rick Allen es considerado por muchos como la mejor banda de rock para ver en vivo del mundo.



A pesar de haber iniciado su trayectoria a finales de los años setenta, el 58% de su base de fanáticos está formada por un público joven de 18 a 44 años. En el mundo digital cuentan con 5.500 millones de streams y 15 millones de seguidores en redes sociales.