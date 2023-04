Damaris Cané, ¿la tercera en discordia entre Tucu López y Sabrina Rojas?

Buenos Aires. Después de que surgieran versiones de crisis entre Sabrina Rojas y Luis El Tucu López, fue la propia actriz la que terminó con las especulaciones: “Estoy separada”, le respondió Sabrina a la consulta vía WhatsApp de la periodista Nancy Duré que fue reproducida en el programa Socios del espectáculo (El Trece).



Este martes, en el programa se comunicaron vía Skype con quien sería la tercera en discordia. Se trata de Damaris Cané, una modelo oriunda de Villa Constitución, quien fue vista con el conductor en una disco. Pero la cosa no habría terminado allí, ya que según las versiones, luego de compartir una charla y unos tragos, pasaron la noche juntos en un lugar más íntimo.



La joven se refirió a los rumores que la involucran con el locutor. De hecho, fue la primera pregunta que le formuló Rodrigo Lussich. “¿Intimaste con el Tucu López después de verlo en el boliche la semana pasada?”, indagó el conductor, y la entrevistada negó la versión. “Solamente estuve en Zebra”, replicó, en referencia al local nocturno de Villa Carlos Paz en el que se produjo el encuentro.



“Pero hay testigo que los vieron a los besos. Unos besitos hubo”, añadió Adrián Pallares, pero la modelo mantuvo la negativa mientras se acomodaba el cabello. “No hablamos demasiado, solo estuvimos tomando unos tragos juntos en grupo”, explicó, y relató como se conocieron. “Él se puso con otro amigo donde yo estaba ubicada y así fue llevándose la conversación. No sabía quién era, hasta que la amiga que fui me dijo, ‘es el Tucu’. Ahí se me acercó, me dijo unas palabras y me ofreció tomar de su vaso”, reveló la joven, que aseguró ser soltera y relacionista pública en boliches de su ciudad.



“Yo tengo la información de que pasaron la noche juntos. Que no quedó en Zebra la situación y la continuaron en un lugar privado”, apuntó Duré. La modelo se mantuvo en su negativa, aunque reconoció haber hablado con el Tucu una vez que la noticia tomó estado público. “Donde vivo yo es una ciudad muy chica, y me volvieron loca durante todo el día. Hablamos y me dijo que diga la verdad”, señaló, y dijo que no recibió comunicación de parte de Sabrina.



Consultada sobre si el vínculo con el Tucu puede avanzar, Damaris señaló parte de la conversación con el Tucu. “Ayer hablamos y me dijo que todo esto le está trayendo quilombo con ella. Por eso no creo que estén separados”, agregó, aunque Nancy replicó mostrando los mensajes que intercambio con la actriz, que alegó un “desencuentro con nuestras rutinas”, para justificar el distanciamiento.



“¿Te gusta, le das al Tucu López?”; preguntó Mariana Brey de forma directa, y Damaris respondió afirmativamente con una sonrisa. Y respecto al audio que le llegó a Nancy, acerca de que habría tenido relaciones sexuales con el locutor, volvió a sonreír, pero esta vez lo negó con su cabeza.