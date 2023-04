Llorando y con quemaduras: ¿Qué le pasó a Lourdes de Bandana?

La cantante Lourdes Fernández, integrante del grupo Bandana, preocupó a todos con un video subido a sus redes sociales donde aparece llorando y con lastimaduras. La artista denunció que había sufrido maltrato, aunque no aclaró de parte de quién y comenzaron las especulaciones entre sus seguidores.

A finales del año pasado, había denunciado a su expareja por violencia de género.

«Esto es lo que me hace mi gente porque soy alcohólica y soy sufriente. Me están cuidando, entonces cuando me están cuidando aparentemente hay que hacer un favor»; sostuvo la cantante en la filmación donde mostró sus manos.

Al cambo de algunas horas, decidió borrar el material y subió una placa escrita con un fondo gris: «Volví al maltrato, nada es casualidad». En la publicación, citó a su hermana, quien recogió el guante y le respondió.

«Ella está mal, como lo pueden ver, uno trata de ayudarla, controlar todo, pero no puede estar en todo, ni podés estar lamentablemente así por siempre porque es imposible (...) Con mi familia estamos tratando de ayudar. Mañana hablaremos con sus terapeutas. Gracias a las chicas, sus amigas, que al toque me contactaron y me tiraron buena onda y apoyo. Todos la queremos ver bien, eso es lo más importante»; manifestó Anita Fernández, hermana de Lourdes.