Wanda Nara retuiteó mensajes que hablaban mal de Santiago del Moro

Buenos Aires. El desembarco de Wanda Nara como conductora de Masterchef sorprendió a muchos. Y para bien. Es que, aunque al principio había trascendido que la empresaria no lograba cumplir con los objetivos de la producción, la realidad es que al tratarse de un programa grabado y con largas horas de edición, sus posibles errores pasan inadvertidos al aire.



Así las cosas, muchos fanáticos del reality de gastronomía de Telefe se expresaron a través de las redes sociales y hablaron del buen desempeño de la esposa de Mauro Icardi al frente del programa. Y, como era de esperar, algunos de ellos la compararon con su predecesor, Santiago del Moro, asegurando que la empresaria cumplía el rol mucho mejor que el actual conductor de Gran Hermano.



Lo curioso, sin embargo, fue que Wanda retuiteara en señal de aval los mensajes que hablaban despectivamente de del Moro, quien siempre se había mostrado muy amable con ella y hasta le había dado su bendición cuando fue convocada para reemplazarlo. Y este gesto fue interpretado por muchos como un ataque innecesario contra Santiago.



“Me gusta más como conduce Wanda Masterchef que Santiago”, decía una intenauta en el tuit que compartió Nara. “Unpopular opinión: Wanda me parece mucho mejor conductora que Del Moro (por lo menos en Masterchef)”, indicó otra a la que la empresaria le dio retuit.



Nara también se encargó de replicar varios posteos en los que la elogiaban directamente, sin hacer ninguna referencia a del Moro. “Wanda tratando de ‘muertos de hambre’ al jurado. ¿Vieron los que criticaban? Necesitaba tiempo para soltarse”, decía una seguidora. “Amigo, defenestraron a Wanda diciendo qué carajo hacía en Masterchef y para mí hizo alto laburo”, publicó otra. “Puedo decir que Wanda le pone toda la onda a conducir Masterchef. Como que pareciera que empatiza con los concursantes”, comentó alguien más.



Antes de su debut, Wanda había hablado con Teleshow sobre este nuevo desafío. “Es un formato que a mí me gusta mucho y ser parte de este gran equipo es un placer enorme”, había dicho. Y agregó en relación a los chefs que integran el jurado, Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui: “Todo el tiempo pregunto: ‘¿Está bien? ¿Puedo?’. Me tocaron tres compañeros que son genios, no me imaginé que íbamos a tener esta relación”.



Cabe recordar que la empresaria dejó a su marido en Turquía en medio de una crisis de pareja para instalarse en Buenos Aires y así poder cumplir con este contrato. “Algunos me dicen que estoy loca. Otros me dicen: ‘¿Qué necesidad, para qué?’. La verdad que me encanta. Desde muy chiquitita trabajo en los medios. Cuando te llega una oportunidad así tenés que acomodar todo como sea pero no podés decirle que no. Estoy muy feliz”, explicó ella.



Y luego habló de la marca registrada en la que se convirtió a partir de sus escándalos mediáticos. “La verdad que fue paso a paso. Mucho se lo debo a los medios. Sobre todo a las críticas, que a otra chica la hubieran matado, y a mí me potenciaron. A veces hay que tener cuidado con esas críticas porque agarrás a una persona que quizás no tiene la personalidad que tengo yo y la podés lastimar un montón y hacer que se frustre con sus sueños. Por eso trato de ser lo más cuidadosa posible con los participantes de Masterchef, porque entiendo que se están exponiendo”, señaló.