Exhibirán y subastarán pertenencias de Freddie Mercury

Londres. Más de 30 años han pasado desde la muerte de Freddie Mercury. Ese es el mismo tiempo que su querida casa de Londres ha permanecido cerrada con todas sus pertenencias dentro, como una cápsula del tiempo que fue sellada en 1991.



Ahora, los contenidos de la misma serán exhibidos en Londres, Nueva York, Los Ángeles y Hong Kong, para después ser vendidos en una subasta. Entre los objetos se encuentras los trajes y letras escritas a mano del cantante de Queen, así como pinturas y objetos recopilados durante sus muchos viajes.



The Guardian comentó que uno de los artículos a subastar será la icónica corona que utilizó Mercury, la cual esta inspirada en la corona de San Eduardo que usará el rey Carlos en su próxima coronación, y una capa de acompañamiento hecha de terciopelo rojo, piel sintética y pedrería.



Cabe recordar que el cantante utilizó el atuendo para la versión final de God Save the Queen, que puso fin a la última presentación en vivo de la banda en Knebworth en 1986.



La lista también incluye las letras de trabajo escritas a mano del clásico We are the champions, himno de Queen que fue cantado por fanáticos que agitaban los brazos en presentaciones en vivo, incluida la multitud de 72,000 personas en el concierto Live Aid en el estadio de Wembley en 1985. Se espera que este artículo obtenga hasta £ 300,000 (374.535 dólares).



La exhibición principal estará en la galería Sotheby’s de Londres en agosto, con los aproximadamente 1500 artículos de Garden Lodge en exhibición y cerrará en lo que habría sido el 77 cumpleaños de Mercury. Le seguirán seis subastas en septiembre.



El medio británico recordó que Mercury dejó su Garden Lodge en Kensington, el cual consideraba su refugio, a Mary Austin, una de sus amigas más cercanas y de mayor confianza.



La vivienda fue repleta de obras de arte, incluidas pinturas victorianas y piezas de artistas del siglo XX, cristalería y arte y telas japonesas.



El cantante pasó los últimos meses de su vida en ese lugar, donde falleció el 24 de noviembre de 1991, 24 horas después de confirmar en un comunicado que padecía sida y de hacer un llamamiento a sus seguidores para que se sumaran a “la lucha contra esta terrible enfermedad”.