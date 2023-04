El escritor Martín Kohan inauguró la Feria del Libro de Buenos Aires

Buenos Aires. El escritor Martín Kohan inauguró ayer la Feria del Libro de Buenos Aires, que se desarrollará hasta el 15 de mayo en el predio de La Rural, en el barrio de Palermo.



“La Feria del libro ocurre en un lugar impropio, porque el propio, ¿cuál sería?”, señaló en uno de los tramos más destacados de su discurso Martín Kohan. Lo dijo después de los discursos habituales de los ministros de Cultura de la Nación y de la Ciudad y de los organizadores del evento, uno de los más importantes de la agenda cultural en el país.



“Buenas noches a las autoridades y a los que no son autoridades”, bromeó Kohan al comenzar y anunció que su discurso llevaría como título “El salón literario” ante el auditorio que lo escuchó con atención y complicidad durante su exposición. Luego de una descripción para la que citó a Walter Benjamin, el escritor caracterizó las formas de acceso a la Rural como modos, también, de llegada a la lectura.



“Cada vez más las ferias de libros y festivales tienden a constituirse como espacios de la presentación estelar de los escritores”, dijo y describió un creciente “afán de figuración” que deja a la lectura y a los lectores “un lugar menguante”.



“El arte de estar en otra cosa se vuelve ciertamente difícil”, dijo para referirse a las complicaciones que se padecen a la hora de la lectura.



Sin embargo, aseguró que su intención no era la de trazar una división sino de alguna manera mostrar un color de época: “Cuando las grietas no son entre explotados y explotadores no me interesan tanto”, afirmó.



Hacia el final, destacó que prefirió evitar las frases altisonantes. “Pienso a la literatura como un murmullo”, concluyó.



Novelista, docente universitario, ensayista y cuentista, además de la publicación de sus notables libros, Kohan se ha plantado en los últimos tiempos como una voz potente dedicada a analizar distintos asuntos vinculados con la historia argentina, pero también con la memoria, el lenguaje, la política y, por supuesto, la literatura.



La Feria permanecerá abierta de lunes a viernes de 14 a 22 y los sábados, domingos y el lunes 1° de mayo, de 13 a 22.



El sábado 29 de abril se celebrará la Noche de la Feria y el horario será extendido: de 13 hasta la medianoche.



De lunes a jueves la entrada costará 800 pesos y viernes, sábados, domingos y feriados, 1200. Como en las últimas ediciones, cada visitante que compre una entrada recibirá un “chequelibro” de 1200 pesos para usar en las librerías adheridas una vez que termine la Feria.



A su vez, el ingreso será gratuito todos los días para menores de hasta 12 años inclusive, visitas escolares y personas con discapacidad. También podrán ingresar sin pagar todos los días los docentes, quienes deberán presentar recibo de sueldo o comprobante, y también aquellas personas que posean el Pase Cultural.



Por último, de lunes a viernes, excepto 1° de mayo, el acceso será gratuito para estudiantes de todos los niveles educativos, jubilados y pensionados que presenten algún documento que acredite su condición.