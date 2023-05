¿Qué le dijo La China Suárez a quiénes la acusaron de drogarse?

Eugenia «La China» Suárez salió al cruce de quienes la acusaron de drogarse en la fiesta Bresh que se hizo en el club GEBA de Buenos Aires. La actriz utilizó sus redes sociales para defenderse, dijo que se estaba divirtiendo y que hacía movimientos raros porque estaba mascando chicle.

«La China» intentó despejar los rumores luego que se dieran a conocer imágenes donde se encuentra bailando reggaetón y despertó suspicacias por su manera de bailar y gesticular.

Algunos usuarios sostuvieron: «Che, ¿se me hace a mí o la China estaba mandibuleando mal?» o «Cómo mandibulea la China», por lo que la actriz salió a aclarar lo sucedido. «Es que mastico el chicle así, horrible costumbre. No me drogo»; contestó.