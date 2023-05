El dramático momento que está atravesando Silvina Luna

La actriz Silvina Luna se encuentra atravesando un difícil momento desde que se convirtió en víctima de una mala praxis. Cuando corría el año 2010, se sometió a una operación con el cirujano estético Aníbal Lotocki que cambiaría su vida para siempre y nunca se hubiera imaginado el desenlace que tendría esta historia y lo que tendría que pasar su cuerpo.

«Son muchas cosas las que me están pasando, las transito como puedo»; dijo la artista.

Luna está aguardando que surja la oportunidad de someterse a un trasplante y primero debe solucionar otra dificultad médica, causada por una bacteria que le afecta desde hace un año. «Yo venía teniendo problemas en los riñones y mi rutina era hacerme un análisis de sangre cada dos semanas, antes de pasar a diálisis, y cada tanto me tenía que internar para bajar esa hipercalcemia; fueron diez años de eso»; reconoció.

«Fue muy duro porque se hizo crónico, desde que empecé diálisis tengo dolores de ciático muy fuertes. Cuando de a poquito voy avanzando, al otro día tengo que dializar y no llego a ponerme bien. Son dolores que no le deseo a nadie. No me queda otra, lo tengo que hacer»; reveló la actriz, quien comparte su día a día en las redes sociales.