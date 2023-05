Jorge Lanata anunció su vuelta a la televisión

Buenos Aires. Desde su escritorio, en la comodidad de su casa, Jorge Lanata se prepara para volver a conducir su programa por la televisión de aire. Al aire de LAM, el ciclo de América, el periodista mantuvo una profunda charla con Ángel De Brito y las angelitas del programa.



Cuando Yanina Latorre lo saludó, Lanata le disparó entre risas: “Hola, loca de mierda”. Acto seguido, comentó que a él le divierten las noticias de espectáculos. “En el fondo no joden a nadie, son divertidas. Donde prendo la tele está Yanina puteando, y como si no le alcanzara putear en cámara también graba cosas en las redes. El otro día vi un video de ella en camisón gritándole a la cámara”, resaltó.



Con respecto a su salud, Lanata contó que se encuentra muy bien. De Brito le pidió su opinión con respecto a los trasplantes de riñón y el caso de Silvina Luna que se encuentra haciéndose diálisis y necesita un trasplante. “Vi que ella decía que la diálisis la dejaba cansada y a veces no quería ir, pero hay que ir porque si dejás pasar dos o tres dias te podés morir”, sentenció.



Más adelante, Jorge contó cómo está su nuevo proyecto con la serie sobre su vida. “Es una biopic de ficción en realidad, la va a producir Star Plus y el guión lo está escribiendo Marisa Grinstein. Con ella nos hicimos amigos, nos reuníamos dos veces por semana durante seis meses. Se va a empezar a grabar antes de fin de año y va a tratar la primera parte de mi vida, desde la infancia hasta mi época de Página 12?, reveló.



“Justo la etapa más desconocida tuya”, le dijo el conductor. “Yo tuve una vida difícil más allá que de grande me enteré que era adoptado, cuando era chiquito mi mamá tuvo un tumor cerebral y estuvo 40 años sin poder hablar. Entonces yo no quiero ver eso, hay partes de mi historia que son tristes y no quiero volver a eso. Pero no me voy a meter en el guión, cero”, reconoció al respecto.



Finalmente, Jorge anunció su vuelta a la televisión, más precisamente a El Trece. Al respecto, analizó el bajo rating de la emisora de Constitución. “Yo veo que el hecho de que Telefe esté manejado por Paramount le dio una espalda importante que el 13 no tiene. Evidentemente Telefe programó mejor, porque también compró latas turcas que en el 13 no funcionaron pero en Telefe sí. También tuvieron mala leche con las elecciones de programación, lamentablemente ATAV no funciona porque es demasiado bajón, el cliché de la novela comprometida es viejo, ya fue. Pero no hablo con Adrián Suar de eso, no me meto”.