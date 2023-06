Franco Luciani presenta su nuevo álbum Frutos del País

Franco Luciani presenta en vivo su nueva producción discográfica titulada “Frutos del país” (Acqua Records), grabada en formato de cuarteto junto a Pablo Motta en contrabajo, Leonardo Andersen en guitarra y Bruno Resino en percusión.

En este trabajo Luciani imprime en forma deliberada un modo criollo y directo a la hora de interpretar melodías y danzas populares del centro y noroeste argentino. De este modo reversiona clásicos del folklore y comparte algunos temas de su autoría en un formato tradicional, siempre abierto a las influencias del presente.

Además de los clásicos del folklore del centro y noroeste Argentino, el álbum incluye dos temas de autoría propia: el bailecito “Brasitas”, junto al poeta Oscar "Chicho" Décima, y “Gatónica”, gato instrumental y virtuoso, con la característica de haber sido grabado con armónica diatónica, a diferencia de las demás obras, grabadas con armónica cromática.

La voz de Franco está presente en “Brasitas” y “Canta zamba”, así como a dos voces en los estribillos de las chacareras "La yucu chiri' y 'Para los ojos más bellos”.

La presentación del álbum tendrá lugar el sábado 15 de julio a las 20.30 en Xirgu Espacio UNTREF. En dicha oportunidad, a los temas que componen “Frutos del país” se sumarán otros que han acompañado a Franco Luciani a lo largo de sus veinte años con la armónica. Un encuentro para escuchar, conmoverse, bailar y reconocernos orgullosos en los frutos de nuestro querido país de la mano de un artista que nos representa en el mundo.

Dice Franco Luciani: "Frutos del país es una de las denominaciones que usaban allá por el 1800 los viajeros extranjeros (ingleses y franceses en su mayoría) que atravesaban nuestra Patagonia y litoral, entre otras regiones, para referirse tanto a los productos artesanales y particulares de nuestro país -que se comercializaban en las llamadas 'pulperías' en la frontera-, como a los productos que las mismas tribus originarias generaban e intercambiaban con el ‘huinca’, el hombre blanco. Las canciones de nuestra música popular, sus mismos creadores y/o intérpretes son ‘frutos del país’, por ser gestados en y por esta tierra y por ofrendar un sabor, un color, una característica particular y única de la región que nos representa.

En este álbum busqué una manera criolla y directa a la hora de interpretar estas obras de nuestro folklore. Melodías y danzas populares del centro y noroeste argentino cómo la chacarera, la zamba, el gato, el escondido y el bailecito, algunas ya clásicos del folklore, en un formato tradicional, manteniendo las formas y el lenguaje característico pero siempre abierto a las influencias del presente, junto a Pablo Motta, Leo Andersen y Bruno Resino, músicos experimentadísimos en este concepto. Todo fue grabado en vivo / simultáneo en tomas frescas espontáneas y prácticamente sin sobre grabaciones.

La jerarquía de un maestro conocedor del género como pocos, como es el pianista Eduardo Spinassi, y el sonido particular y característico de la sachaguitarra "atamisqueña" al mando de Manolo Herrera -especialista y herencia directa de su creador Helpidio Herrera- como invitados especiales, cierran la idea perfecta para el sonido que buscaba".

Ficha técnica

Grabado, mezclado y masterizado en 2022 y 2023 por Juan Libertella en “Estudio Liberty”.

Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Dirección y producción artística y ejecutiva: Franco Luciani.

Franco Luciani, armonica y voz.

Leonardo Andersen, guitarra.

Pablo Motta, contrabajo.

Bruno Resino, percusión; voz y coro en 11.

Invitados:



Eduardo Spinassi, piano en 6, 11 y 12.

Manolo Herrera, sachaguitarra en 5.

Los músicos crearon libremente sus solos.





Temas:



1- Por seguir (Raúl Carnota, Carlos Marrodán) (Gato).

2- Adiós que te vaya bien (Juan Carlos Carabajal Martín Paz, Onofre Paz)

(Escondido).

3- En sombras tú / Canta zamba (Arbóz - Narváez / Esteban Velardez)

(Zamba).

4- Chacarera del Polear (Cristóforo Juárez Cristóforo, Juan Bautista Díaz) (Chacarera).

5- La Yacu Chiri (Carlos Carabajal, Elpidio Herrera) (Chacarera).

6- Juntito al fogón (Napoleón Abalos, Adolfo Abalos) (Zamba).

7- Brasitas (Franco Luciani, Oscar Décima) (Escondido).

8- Chacarera del Chilalo (Fortunato Juárez) (Chacarera).

9- Zamba del arribeño / Horizonte de octubre (Juan Falú, Néstor Soria / Arsenio Aguirre) (Zamba).

10- Gatónica (Franco Luciani) (Gato).

11- Para los ojos más bellos (Juan Carlos Carabajal, Onofre Paz) (Chacarera doble).

12- Esquina al campo (Juan Carlos “Canqui” Chazarreta) (Zamba).



Franco Luciani es instrumentista, intérprete de armónica, compositor y cantante. Considerado por los medios como uno de los músicos argentinos más talentosos, prestigiosos y versátiles de su generación; y el mayor intérprete de armónica de la actualidad en Argentina y reconocido entre los mejores del mundo.

Se formó en percusión sinfónica y batería en la Escuela Municipal de Música, en la Universidad Nacional de Rosario y en la Escuela Provincial de Música, todas ellas instituciones de Rosario, su ciudad natal. Sin embargo, como músico profesional utiliza la armónica, en particular la cromática. Su estilo musical combina la música folclórica argentina con el tango. También ha incursionado en el jazz y en la música clásica.

Ha compartido escenario, giras nacionales e internacionales (Europa, Asia, Australia, Latinoamérica y Norteamérica) y grabaciones con su proyecto solista y con los artistas más destacados de su país y el exterior como Mercedes Sosa, Egberto Gismonti, Lila Downs, Eva Ayllón, Snarky Puppy, Gotan Project, Fito Páez, Pedro Aznar, entre muchos otros. Forma parte de la Galería “Master of the harmonica” en el canal online de la prestigiosa marca alemana de armonicas Hohner en una entrevista grabada en la misma fábrica en Trossingen, Alemania.

Actualmente cuenta con once producciones discográficas, y ha participado en cientos de grabaciones. Forma parte del CD homenaje al maestro de la armónica del jazz Toots Thielemans, “We Do it out of love”, junto a otros destacados armonicistas del mundo entero.

Ha recibido múltiples premios; entre los que se destacan: Premio Revelación 2002 y Premio Consagración 2010 del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, Premio Clarín Espectáculos 2005, Premio Atahualpa 2008, 2010 y 2011 como “Mejor solista instrumental”, Diploma al mérito Premios Konex 2015 como uno de los 5 mejores instrumentistas de la década (2005-2015), "Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires" por Ley de la Legislatura Porteña en el año 2016, “Músico Distinguido de la Ciudad de Rosario” por Ley del Concejo Municipal de dicha Ciudad. Premio Gardel 2015 como "Mejor Disco Tango Alternativo" por su álbum "Gardeleria". Premio Gardel 2018 como "Mejor Disco de Folklore Alternativo" por su álbum "Anda en el Aire".y Premio Gardel 2021 por el disco “Tango Improvisado” grabado junto al maestro José “Pepe” Colángelo, en la categoría “Mejor Orquesta y/o Grupo de Tango”. Nominado al Grammy Latino 2022 por el disco “Milonguero” junto a Pablo Motta Ensamble.

Luego del aislamiento por la Pandemia, en 2022 retomó sus giras por Francia e Italia. 2023 lo encuentra por Europa en tres oportunidades: la primera gira ya fue realizada en marzo/abril; próximamente: en julio/agosto y en octubre visitará Francia, Italia y España, entre otros países.