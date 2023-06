“Boksoon debe morir”, la película coreana de acción que puede verse en Netflix

Tras su reciente estreno mundial en la sección Berlinale Special del Festival de Berlín, llega a la plataforma de Netflix “Boksoon debe morir“, una eficaz aunque no demasiado sorprendente película de acción coreana.



La realización de Boksoon debe morir es impecable, hay varias coreografías de peleas notables y la protagonista, Jeon Do-yeon (ganadora del premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes 2007 por Secret Sunshine, de Lee Chang-dong), se luce a sus 50 años con un papel ubicado en las antípodas de aquel como una implacable asesina a sueldo. Sin embargo, el nuevo film del director de The Beat Goes On, Whatcha Wearin'?, The Merciless y Kingmaker ya no sorprende demasiado y hasta por momentos tiene algo de rutinario, de fórmula. Hace un par de décadas una película coreana de este calibre y dimensión nos hubiera generado no poco entusiasmo, pero justamente ha corrido tanta agua bajo el puente en la industria cinematográfica de ese país, hemos visto tantos imponentes largometrajes de acción de eso origen, que en varios sentidos Boksoon debe morir resulta “más de lo mismo”.





Jeon Do-yeon es la Gil Bookson a la que alude el título, una killer que trabaja para una poderosa y oscura organización llamada MK que dirige el siniestro Cha (Sul Kyung-gu) y su no menos perversa hermana Min-kyu (Esom). Ya cuarentona, Gil es madre soltera de una adolescente llamada Jae-young (Kim Si-A), que le hace todos los desplantes y recriminaciones propias de toda quinceañera que se rebela.



Pero, claro, Byun Sung-hyun y su equipo técnico (desde la fotografía de Cho Hyung-rae hasta el aporte del departamento de efectos visuales para potenciar las explosiones sangrientas y conseguir movimientos de cámara “imposibles”) saben lo que hacen y ya desde la primera escena (cuando Gil lucha contra un fanfarrón representante de la yakuza japonesa) tendremos enfrentamientos con sables, hachas, armas de fuego o puros golpes en luchas cuerpo a cuerpo.





Sí, las referencias a Kill Bill y la hoy tan de moda saga de John Wick son inevitables, pero Boksoon debe morir mantiene ciertos códigos propios de la identidad de su país como para sostener con cierta dignidad al sello de “contenido coreano” con el que Netflix está destacando la producción de ese origen.