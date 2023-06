Marcela Tinayre debuta como conductora de Polémica en el bar

Buenos Aires. “¿Cómo comenzó esta historia? Fue hace 60 años, con un mostrador, una mesa, un grupo de amigos y muchos cafés. Nunca faltaba la discusión, el debate, las charlas, las risas...Hoy, la esencia de polémica sigue siendo la misma, aunque es cierto que el mundo cambió. Polémica también cambió. Y adivinen quien lo va a conducir ahora. Yo, una mujer”, dice Marcela Tinayre en el anuncio de la nueva temporada de Polémica en el bar.



Ya pasaron seis décadas desde que Gerardo Sofovich tuvo la idea de juntar a un grupo de hombres en la mesa de un café, para hacerlos debatir sobre los temas de actualidad en un sketch de Operación Ja Ja.



Lo cierto es que este ciclo pensado con una mentalidad netamente masculina, en los últimos años se fue readaptando y sentó a su mesa a algunas mujeres. Entre otras, han sumado sus voces al debate Virginia Gallardo, Luisa Albinoni, María Fernanda Callejón, Luciana Salazar, Mercedes Ninci y Marcela Tauro, entre muchas otras. Pero el programa, que también tiene su versión en la televisión paraguaya y uruguaya, siempre había contado con un hombre en la conducción. Hasta ahora.



“Yo tenía muchas ganas de hacer un programa con hombres. Se lo había propuesto a Martín Kweller y bueno, de golpe surgió esto. Me llamó Gustavo Sofovich y viste cuando sondeás y llamás a tres o cuatro capos de productores y preguntás: ‘¿Che, cómo me ves?’ ‘Fantástico’, me dijeron. Así que estoy encantada de la vida”, había expresado Tinayre en declaraciones a Socios en el espectáculo luego de que se confirmara que iba a ser la nueva anfitriona del ciclo.



Y, tras los primeros ensayos, aseguró: “Me parece que hay también un doble discurso, te guste o no te guste, también hay un discurso de las mujeres, más femenino, y me gusta. Me gusta ese feedback que se genera entre los participantes y yo, es muy picante. Estuvo interesante, divertido, ameno, la verdad que parecía un programa al cien. Que después de 60 años de Polémica yo sea la primera mujer en conducirlo me hace sentir agrandada como galleta en un vaso de agua. Me gustó mucho. Y ojalá que a la gente también le guste mucho”.



Después de que se barajaran muchos nombres de parroquianos, que seguramente irán rotando con el correr de los días al igual que sucedió en la última temporada conducida por Mariano Iúdica en 2021, se supo que esta noche a las 23:15 hs. se sentarán junto a Marcela ni más ni menos que Chiche Gelblung, Marcelo Polino, Flavio Mendoza, Gabriel Schultz, Eliana Guercio, Walter Alfa Santiago y Claudio Rico.