Un periodista de espectáculos fue confirmado para el Bailando 2023

Buenos Aires. Cada vez está más cerca el estreno del Bailando 2023 luego del desembarco de Marcelo Tinelli en América.



Con era de esperar, ya empezaron a correr los rumores de quiénes integrarían el jurado, y quiénes el staff de participantes. En el primer grupo, se apuntó a cuatro figuras reconocidas y con larga experiencia a la hora de poner puntajes: Moria Casán, Pampita Ardohain, Ángel de Brito y Marcelo Polino, el último del cuarteto en dar el sí. Cabe esperar si aquí se cierra la lista o habrá lugar para un quinto integrante, que podría ser rotativo. Por caso, desde un primer momento el conductor reveló que le gustaría contar con Celia Messi, la madre del crack rosarino.



En cuanto a los participantes, de a poco se va completando el listado definitivo. Mientras famosos y no tanto hacen campaña en las redes, los confirmados representan a los estratos más diversos del mundo del espectáculo. Los ex Gran Hermano Tomás Holder, Coti Romero, Alexis Cone Quiroga, y Walter Alfa Santiago; las modelos Cami Homs y Anabel Sánchez; la cantante Coki Ramírez, la bailarina Lourdes Sánchez, la influencer Juli Castro, el estilista Kennys Palacios y dos familiares directos del conductor: su hija Candelaria y su primo, Luciano El Tirri.



Y en las últimas horas, un periodista se sumó a la lista de confirmados. Luego de habérselo pedido en persona al propio Tinelli, en un video que se viralizó en las redes, se supo que Guido Záffora también será de la partida en el gran show que todavía no tiene fecha confirmada de estreno.





La noticia la dieron a conocer en Intrusos, el clásico programa en el que trabaja el periodista, y su compañera Maite Peñoñori lo presentó a modo de enigmático. Aseguró que ya estaba en campaña “tejiendo y armando equipo”, en referencia al trío conformado por una bailarina y una coach que trabajan para la performance que se ve gala a gala. Se sabe que cada uno de estos lugares es clave para el posterior desarrollo del participante, de allí que las negociaciones se van poniendo cada vez más calientes a medida que se acerca la competencia.



Siguiendo con el juego, la panelista no quiso revelar el nombre del entrenador de su compañero. “Me dijeron que no la revele, pero la tiene ahí, casi cerrada”, señaló mirando con complicidad hacia la silla del aludido. “Lo hizo en un acto de viveza, en armar rápido su equipo”, agregó, para allí sí, dar a conocer el nombre, autorizado por el Chato Prada, uno de los productores ejecutivos del programa.



“Confirmado para el Bailando, nuestro compañero Guido Záffora”, dijo Maite. El periodista sonrió y se llevó las manos al pecho, mientras toda la mesa aplaudía y lo felicitaba y de fondo ponían los videos de unas coreografías que a su juicio no lo favorecían. “Por favor no pongan imágenes”; suplicó, temiendo que le juegue en contra en un futuro no tan lejano: cuando cumpla el sueño de ser el protagonista en la pista de baile más famosa de la televisión.



“Estoy re contento, la verdad no me lo esperaba”, dijo el periodista ante la consulta de Teleshow. “Voy a ser el representante de Intrusos”, agregó orgulloso de su programa. Y para empezar a ponerle pimienta al asunto, ratificó los dichos de su compañera respecto a la batalla de los coachs: “Quiero el de dos famosas confirmadas y estoy a punto de conseguirlo”.