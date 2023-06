Mejorada con IA, Paul McCartney lanzará una vieja canción de John Lennon

Reino Unido. John Lennon grabó "Now and Then" en su departamento de Nueva York, pero el audio tenía mala calidad como para trabajar con él. Usando inteligencia artificial, la canción será publicada durante el año 2023.



Uno de los últimos miembros de The Beatles, Paul McCartney anunció recientemente que está en producción lo que él denomina como el último disco del grupo británico, para el cual está utilizando tecnología de inteligencia artificial para extraer la voz de John Lennon de una antigua grabación casera.



En una entrevista con BBC Radio 4, McCartney indicó que este método fue utilizado pues la canción original habría sido grabada en el año 1978 por Lennon en su departamento en Nueva York (por lo que no tenía calidad de estudio) y no fue terminada, pero que con la tecnología actual se podría lanzar durante el año 2023.



La canción, que el medio británico indica que podría llamarse “Now and Then” formaría parte de una serie de grabaciones hechas en cassettes destinados a McCartney y que habrían sido recopiladas poco antes del asesinato del músico en el año 1980. Su pareja, Yoko Ono, fue la encargada de enviar el paquete al ex Beatles.



Según BBC esta no sería la primera vez que se intentaría trabajar en “Now and Then”, pues el productor Jeff Lynne, quien también se encargó de otras canciones del grupo lanzadas luego de la muerte de Lennon, indicó que entre los años 1995 y 1996 los miembros de la banda intentaron grabar el tema, pero “la canción tenía un coro, pero casi no tenía verso. Hicimos una pista rápida que en realidad nunca terminamos”.



McCartney indicó que George Harrison, quien falleció en el año 2001, se negó a trabajar más en esa canción pues consideraba que la calidad de la grabación de Lennon era pésima. El problema sería que en el audio del cantante se escuchaba un constante zumbido producto de la instalación de circuitos eléctricos en su departamento.



Cómo se usó la inteligencia artificial



La idea que lleva al lanzamiento de “Now and Then” surgió durante la producción del documental Get Back, disponible en Disney+ y en el que se cuenta la historia del álbum Let it Be. En este proceso, se utilizaron computadoras entrenadas para diferenciar las voces de los integrantes de la banda para luego separarlas digitalmente en pistas limpias de audio sin instrumentos.



Utilizando ese proceso el director del documental, Peter Jackson, logró extraer la voz de Lennon. “Le dijeron a la máquina: “Esta es la voz. Esta es la guitarra. Elimina la guitarra””. De esa forma solo era necesario trabajar en la mezcla de la canción como se haría normalmente. “Eso te da algo de libertad”, indicó McCartney a BBC.



De la misma forma, esta tecnología permitió al músico realizar un dueto con Lennon durante una de sus giras más recientes en Reino Unido, además de facilitar la reedición del álbum Revolver con sonido surround que fue lanzada en noviembre del año 2022.



A diferencia de casos en los que fans de algunos artistas toman grabaciones de voces y generan nuevos versos, además de pistas musicales usando inteligencia artificial, el proceso por el que pasó la grabación de Lennon es únicamente para diferenciar en dos pistas el fondo musical y la voz del cantante, por lo que se podrá seguir considerando que es él quien canta y no una máquina entrenada para imitarlo.



Por su parte McCartney indicó que aún cuando le asusta la posibilidad de que una inteligencia artificial pueda imitar una voz y cantar, “es emocionante porque es el futuro. Tendremos que ver a dónde nos lleva”.