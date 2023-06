La Compañía de Artes Olvidadas, al rescate de la música y la danza del ayer

Con más de sesenta artistas en escena y la premisa de rescatar las danzas de antaño, el próximo jueves 22 de junio a las 21 horas se presentará la «Compañía de Artes Olvidadas» en la «Ciudad de las Artes» de Córdoba. Se trata de una propuesta única nacida del ingenio, el talento y la curiosidad del músico, profesor y recopilador de historias «Cocho» Pedraza, quien propone reencontrarse con bailes tradicionales como la Zamba Alegre, El Cuando, El Sombrerito y El Caramba, entre otros.

El espectáculo contará con entrada libre y gratuita, se denomina «Aquellas Danzas» y será un viaje a los tiempos del ayer.

Los conductores elegidos serán Graciela Agüed y Norberto Basualdo, mientras que el prólogo estará a cargo de Eduardo Martínez Vieyra. Se presentarán los músicos Guille Re, Carlos Tula, Lisandro García y Chicho Bazán, Gustavo «Negro» Vergara, Martina Vergara, Pedro Vergara, Eduardo Allende, Alexis Balanowsky, Mario Burgos, Julio Manzanel, Verónica Orona, Roberto Herrera, «Tere» Ferrero, «Zurdo» Roqué, Ramiro Tarifa, Román Carballo, María Emilia Corradi, Mateo Carballo, Cocho Pedraza, Humberto «Cacho» Ariza, Emiliano Villagra, Graciela «Pipí» Sánchez y los bailarines Karina Rodríguez, Laura Cornejo, Aldo Corso, Martín Cagliero, Lidia Rodríguez, Fernando Giachero, Patricia Reyes, Rubén Cáceres, Many Gigena, Virginia Basualdo, Fany Gorosito, Daniel Romero, Marta Cornejo, Bernardo «Toti» Ferrero, Laura «Cachay» Cisneros, Germán Pérez Paz, Rocío Jofre, Gonzalo Gallardo, Cecilia Pereyra, Pablo Andrés Tapia, Marcela Miracca, Juan Carlos Miracca, María Esther Bertoni, Carlos Alberto Caña, Luisa Salvatierra, Patricio Yacante, el grupo de danzas que coordina Segundo Pereyra, Chiqui La Rosa y Jorge «Negro» Valdivia.

«Cocho» Pedraza es impulsor de la «Compañía de Artes Olvidadas» y organizador del evento, dialogó con El Diario y dijo: «Soy músico, vinculado a la bohemia y los artistas de Córdoba y un día me puse a escribir sobre los recitados criollos. Vi que ya no hay más, pero no sólo en el ámbito profesional, sino en los asados y en los encuentros gauchescos. Así que se me ocurrió hacer un evento en un restaurante en Córdoba y convoqué amigos, éramos unas quince personas y así fue naciendo todo. Nos fue bien y decidimos hacer otro y ahora una tercera presentación con la Compañía de Artes Olvidadas».

«La compañía es un invento mío y después de esos primeros encuentros, se me ocurrió hacer «Aquellas Danzas». La propuesta es rescatar del olvido esas danzas que ya están algo olvidadas, en desuso, que no se bailan de manera espontánea. Elegí trece danzas, convoqué a bailarines y músicos, porque cada danza es con interpretación musical en vivo»; añadió.

Consultado sobre esta importante presentación, Pedraza destacó: «Conseguimos el Auditorio Perón de la Ciudad de las Artes y contamos con el auspicio del decanato de la Universidad Provincial. Son danzas que en las academias y actos escolares se siguen bailando, conformamos una propuesta con 67 artistas en escena y es algo distinto. Tenemos gente de todas las edades y tratamos de romper con algunas tradiciones, por ejemplo: hay una danza que se llama Sombrerito que lo bailarán dos mujeres; el Pala Pala, lo bailarán dos varones y al Caramba, lo bailará un chica en silla de ruedas con su compañero».