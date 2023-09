Flor Peña firmó contrato para hacer «Mamma Mía» en Carlos Paz

La actriz Florencia Peña será protagonista de unos de los musicales más exitosos del mundo y que se estrenará durante la próxima temporada de verano en Carlos Paz. El mismo estará basado en la película «Mamma Mía» con las canciones del reconocido grupo sueco «Abba» como «Voulez Vous», «Chiquitita», «Dancing Queen» y «Thank you for the Music».

Florencia interpretará a Donna, el personaje que Meryl Streep llevó al cine, firmó contrato y comenzará a prepararse para el estreno previsto para el próximo 18 de diciembre en el Teatro Luxor.

Será la gran apuesta que dirigirá Ricky Pashkus, con la producción de Miguel Pardo en la temporada de verano 2023-2024.

A raíz de ello, los días 3 y 4 de octubre se llevarán adelante en el Teatro Luxor las audiciones para formar parte del elenco donde se busca a actores y actrices de entre 18 y 45 años, con formación en canto y danza para actuar en la obra.