Paula Chaves sobre Zaira Nara: “Lo que dije, ya lo dije. Puertas adentro seguirá”

Buenos Aires. Paula Chaves y Zaira Nara se conocieron trabajando y cosecharon una relación de amistad. Incluso la conductora eligió a la modelo para que sea madrina de su hija Filipa. Pero con el paso del tiempo, la relación se fue desgastando. Aunque no se sabe bien el motivo de la pelea, se sospecha que se distanciaron cuando la hermana de Wanda Nara comenzó a salir con Facundo Pieres, el ex de Chaves.

En una entrevista con el programa Intrusos (América), la esposa de Pedro Alfonso se mostró incómoda al hablar de su vínculo con la modelo: “Adopté no dar más mi punto de vista. Es un distanciamiento que, puertas adentro, a mí me duele. Me sigue apenando. Yo elegí a una persona como madrina de mi hija y no me interesa seguir diciendo cosas para limpiarme. Ya está. No voy a tocar más el tema”.

Cuando el periodista Alejandro Guatti le comentó que Nara había hablado recientemente sobre este tema, Paula volvió a insistir en que no le interesaba dar su opinión respecto a su distanciamiento de su colega: “No me interesa limpiarme de nada. Lo que dije, ya lo dije. Puertas adentro seguirá”. Además señaló que no sabía si podía darle una nueva oportunidad a Nara.

“Me dolió mucho, pero siento que se le pone demasiada carga a ‘la pelea’ y es la vida misma. Uno cuando va creciendo, de repente en una etapa de tu vida compartís vínculos con una persona y después te alejás”, explicó la conductora, que se prepara para debutar en la apertura del Bailando 2023, el ciclo de Marcelo Tinelli que comienza el 4 de septiembre por la pantalla de América.

Por último, Chaves aseguró: “Obviamente pasó algo, no lo voy a decir, pero no hubo enojo. Pero no quiero seguir en el retruque de ‘yo le dije’, ‘ella me dijo’”. Luego, concluyó: “No quiero decir nada porque sino es una historia de nunca acabar”.

Cabe recordar que Zaira rompió el silencio y por primera vez dio detalles de su relación con Pieres. Confirmó qué pasó algo con el polista y que ese vínculo se terminó cuando se dio cuenta que a su amiga le molestaba. También reveló que a Chaves fue a la primera que le consultó si aprobaba el vínculo antes de comenzar a chatear con Pieres.

Nara decidió ir más allá porque Chaves hace unos días a través de sus historias de Instagram admitió que ya no había vuelta atrás en el vínculo con Nara y dio a entender que estaba todo mal entre ellas. “¿Nunca más se hablaron con Zaira? Es la madrina de Filipa”, le preguntó un seguidor. A lo que Chaves contestó sin vueltas: “La vida misma. Las relaciones cambian. Y ningún título debe atarte a ninguna persona”, señaló reflexiva y luego fue al grano: “Está todo bien. Pero nuestros no están más en la misma sintonía”.

“Me parece que las amistades no tienen que ver con la sintonía en la que estén y desde mi lugar siguen siendo mi familia. Yo a Pedro y a Paula los amo con toda mi alma, y a sus chicos ni hablar, pero también entiendo que si hay alguien que esté molesto con esa situación se aleje”, reconoció Zaira Nara.