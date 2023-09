Norberto Marcos, ex de Fátima Florez: “Su carrera me costó 4 stents y dos by pass”

Buenos Aires. Tras su separación de Fátima Florez y el inminente romance de ella con Javier Milei, la palabra de Norberto Marcos, su ex y productor artístico cobra mucha fuerza ya que estuvieron juntos más de 22 años. En esas dos décadas, el productor y la artista lograron ganar mucho dinero con los espectáculos y las giras que hicieron.

Este jueves, Norberto rompió el silencio en Socios del Espectáculo y contó cómo se siente tras la ruptura no sólo amorosa sino también laboral. “Él está triste, hemos contado que está difícil su situación anímica más que nada. Aparentemente todo lo que tenga que ver con los papeles lo estarían ordenando, como contó también un poco Nancy acá. Él ya habló con abogados, llegado el caso, a ver qué va a pasar. Pero bueno, lo que tiene que ver con el derecho de autor, ya lo explicamos, es irrenunciable. No es que Fátima está cediendo algo, sino que es irrenunciable. Si él es el autor del espectáculo, va a poder seguir cobrando lo que tenga que cobrar”, comenzó diciendo Adrián Pallares sobre las cuestiones legales y judiciales.

Además, explicaron: “Ayer nos pusimos en contacto con él y él quiso aclarar algunas situaciones. Y ahí tenemos la palabra en exclusiva de Norberto”. Por su parte, Rodrigo Lussich procedió a leer el chat que estaba en pantalla con los textuales de Marcos. “No fue nada fácil, siempre la cuidé. Y me costó, dice, por Fátima y por la relación. Me costó cuatro stents y dos bypass. Y si hoy todo resalta en la carrera inmaculada de Fátima... es porque más allá del indiscutible gran talento de ella. Evidentemente, tan mal no se hicieron las cosas”, afirmó el productor en diálogo con los Socios.

Como en cualquier ruptura, Fátima y Norberto deberán hacer una división de bienes en la Justicia, ya que el productor no solo era su pareja, sino que también se desempeñaba como su socio comercial y representante, por lo que se encargaba de manejar su carrera artística y las finanzas.