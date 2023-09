Cecilia Roth publicó la primera foto de su relación con Fito Páez

Este 2023, la historia de amor entre Fito Páez y Cecilia Roth volvió a ser tema de conversación en diversos medios, debido al estreno de El amor después del amor, una serie biográfica que narra los primeros treinta años de vida del músico rosarino, desde su nacimiento hasta su consolidación como una de las principales figuras del rock argentino.

Ante ello, tomó especial relevancia la imagen compartida por la actriz, en la que se revelan detalles del primer encuentro entre ambos en 1991, que comenzó como romance hasta profundizar de una manera tan impactante en el músico que lo llevó a la creación de El amor después del amor, que se convirtió en el álbum más vendido y aclamado de su carrera. En el año 1999, la pareja tomó la decisión de adoptar a Martín, convirtiéndose en el único hijo que ambos compartirían. Sin embargo, en 2002, después de una década juntos, anunciaron su separación al público.

Así, Roth, a través de su cuenta de Instagram explicó: “Encontré la imagen de la primera vez que nos hicieron una foto. Baile de disfraces en José Ignacio. Vos disfrazado de tí mismo y yo de deshollinador. Mi cara oculta, la tuya monalisa que no sonríe sonriendo. Me encuentro con cada cosa en este ordenar pasado que mejor ni hablar”. La instantánea sin dudas llamó la atención de sus 160.000 seguidores en esa red social, que no dejaron de expresar su admiración por ambos.

“Amo mucho a cada un@ de ustedes. Fortuna ese amor. Fortuna tenerlos en mi vida”, expresó, por caso, María Carámbula, en uno de los comentarios de la imagen, en tanto que muchos otros fueron los que aún aseguran que esperan un regreso de la pareja.

“Fue una relación muy hermosa, realmente fue un encuentro hermoso de dos almas. Me acuerdo que cuando lo conocí mi depiladora me dijo: ‘¿Qué le viste?’. ‘El alma le vi’”, recordó Cecilia Roth acerca de los inicios con Fito en una entrevista con Diego Iglesias para El viaje (C5N).