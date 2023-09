Lizy Tagliani cumplió 53 años y deseó ser mamá

Lizy Tagliani podría estar cada vez más cerca de cumplir su mayor sueño de vida. Este martes, la mediática festejó sus 53 años y los celebró en el ciclo Perros de la calle (Urbana Play). Tras apagar las velitas, conversó con el conductor Andy Kusnetzoff sobre su deseo de poder adoptar un nene junto a su esposo, Sebastián Nebot.

La conductora de Telefe contó que ya había iniciado toda la tramitación necesaria y aseguró que está impaciente:

“Un deseo es que quiero que me den el pibe cuanto antes, la adopción. No es que mi objetivo es ser mamá para salir en las revistas”

Profundizando en este deseo, para Lizy, crear un vínculo como madre va más allá de darle a un hijo una vida basada en comodidades:

“Quiero darle algo a una criatura, transmitirle todo lo que la vida me dio a mí y después que me diga ‘Lizy’, ‘tía,’ ‘prima’. Si me dice mamá va a ser lo más lindo que me pase. Pero si no, no me importa, no es que le voy a estar quemando la cabeza para que me diga ‘mamá’”.